L’avocat vante son client accusé d’agression

Il est impossible que l’ex-député libéral Yves St-Denis ait agressé sexuellement une conseillère municipale des Laurentides, a plaidé son avocat, car il est « un homme de confiance, courtois, respectueux et dévoué ».

« C’est une personne à qui l’on peut se fier pour se lancer en politique et à qui on peut se confier », a fait valoir vendredi M e François Legault (ne pas confondre avec le premier ministre) au palais de justice de Saint-Jérôme.

M me Bourbeau a été conviée à un 5 à 7 chez la candidate libérale Naomie Goyette, auquel assistait l’accusé de 55 ans et une autre militante libérale.

Le groupe a bu du mousseux apporté par St-Denis et s’est rendu dans un restaurant.

Mme Bourbeau, M. St-Denis et Mme Goyette ont ensuite décidé de poursuivre la soirée chez cette dernière en faisant du karaoké.