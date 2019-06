Le Grand Boucan: plus festif que jamais

Demain et dimanche, Le Boucan Traiteur et Boucherie organise la plus grande compétition de BBQ de l’est du Canada, au Colisée de Loretteville. Sanctionné par la Kansas City BBQ Society (KCBS), cet événement accueille une trentaine d’équipes provenant de partout au Canada et aux États-Unis. Les participants se mesureront les uns aux autres pour décrocher, au terme de la compétition, une bourse de 7500$.

Photo courtoisie

La Classique du Grand Boucan, qui a été parmi les moments forts de la première édition, sera de retour cette année. Les membres du Rouge et Or de l’Université Laval, des Capitales de Québec et des Remparts de Québec grossiront les rangs d’une équipe menée par Simon Gagné. Ils déploieront leur talent culinaire pour séduire nul autre que Bob le chef et d’autres personnalités publiques. Également, des artistes et DJ de la région seront sur place pour assurer une ambiance festive. Les enfants pourront se dépenser dans les jeux gonflables et se faire maquiller du côté de la Zone famille. Des fonds recueillis lors de l’événement seront également versés à Leucan.

► Billets et information: boucanbbq.ca.