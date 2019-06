Le Marché du Vieux-Port ouvert au moins jusqu’au 20 juin

Malgré l’ouverture du Grand Marché de Québec, le Marché du Vieux-Port restera ouvert au moins jusqu’au 20 juin le temps que la Ville obtienne formellement un permis de démolition.

Les démarches judiciaires de l’avocat François Marchand dans le but d’éviter la démolition du Marché du Vieux-Port se sont poursuivies devant un juge vendredi matin. La Ville qui souhaite procéder à la démolition du bâtiment a reconnu qu’elle devait attendre l’autorisation de la Commission de l’urbanisme avant de mettre à terre le marché du Vieux-Port.

«La juge a retenu l’engagement de la Ville de ne pas démolir le bâtiment», explique l’avocat qui y voit une première victoire. D’ici là, les parties se sont donné rendez-vous le 20 juin pour débattre de la recevabilité de la demande d’injonction de l’avocat.

La Ville de Québec prétend que Me Marchand n’a pas l’intérêt juridique de s’opposer à la démolition et donc que ce débat n’a pas lieu d’être. À l’inverse, Me Marchand affirme qu’il subira un impact si le Marché du Vieux-Port est démoli. «Mon bureau est à proximité donc la fermeture me cause un préjudice», affirme-t-il.

Puisque la Ville s’est engagée à maintenir l’équipement dans son état actuel, les commerçants qui souhaitent y demeurer pourront opérer jusqu’au 20 juin. «Je suis bien conscient qu’il n'en reste pas beaucoup, mais ceux qui veulent rester peuvent le faire», indique Me Marchand.