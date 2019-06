Le Rucher: un spectacle-bénéfice au profit de la lutte contre les dépendances

Le Rucher, centre de traitement des dépendances, entame sa première campagne de financement en 29 ans d’existence. Pour donner le coup d’envoi de cette démarche, plusieurs personnalités connues et aimées du public se réuniront à l’occasion d’un spectacle-bénéfice, le mardi 18 juin prochain, à l’Impérial Bell, sous le thème Vaincre sa dépendance. L’auditoire pourra voir sur scène Sylvain Marcel, comédien et auteur du livre Aidez-moi, dans lequel il relate ses années de dépendance, Pascale Picard, Taktika, Jordane, Étienne Drapeau, Nicolas Gignac et la troupe de danse QMDA. L’animation sera assurée par Marie-Christine Leblanc, journaliste et animatrice de Pleins feux sur Québec, de même que par Mario Saint-Amand, comédien. Plus de 500 personnes sont attendues à l’événement.

Photo courtoisie

Fondé en 1990, le Centre de traitement des dépendances Le Rucher offre un programme thérapeutique de six mois, soit cinq étapes de cinq semaines chacune, aux adultes aux prises avec une dépendance, qu’il s’agisse d’une dépendance aux substances psychoactives, à l’alcool ou aux médicaments. Le Centre se spécialise également dans le traitement de troubles concomitants à la dépendance et répond ainsi aux besoins précis de personnes qui présentent plusieurs problématiques. Il offre aussi un programme de réinsertion sociale et un suivi post-traitement qui consolident les acquis réalisés au cours de la démarche suivie par sa clientèle.

Photo courtoisie

► Pour en savoir plus sur Le Rucher: centrelerucher.org.