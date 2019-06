Les Patriots reçoivent leurs bagues

Champions en titre du Super Bowl, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont reçu leurs bagues commémorant leur plus récente conquête à l’occasion d’une cérémonie tenue jeudi soir.

Ainsi, les joueurs, les entraîneurs et les membres du personnel ont été conviés à la résidence du propriétaire de la concession, Robert Kraft, afin de célébrer en grand leur sixième championnat depuis 2001 et leur deuxième en trois ans.

Le quart-arrière Tom Brady et l’instructeur-chef Bill Belichick ont d’ailleurs au centre de plusieurs photos diffusées sur les réseaux sociaux où il est possible de voir leurs mains arborant toutes les bagues obtenues pendant leur carrière.

Celles-ci comprennent le logo des Patriots et le nom du détenteur est gravé sur les côtés. La bague indique également le pointage finale du Super Bowl LIII - la Nouvelle-Angleterre a défait les Rams de Los Angeles 13 à 3 - et le cri de ralliement de l’équipe «Still Here» (en français, «Toujours là»). Chaque objet inclut 422 diamants et 20 saphirs totalisant 9,85 carats.

Les «Pats» amorceront la prochaine campagne en accueillant les Steelers de Pittsburgh le 8 septembre.