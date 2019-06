Mission en Pologne: Québec 21 doute de l’utilité du voyage de Labeaume

Québec 21 a dit douter de l’utilité de la récente mission du maire Labeaume en Pologne.

«Est-ce que quelqu’un avait entendu parler, avant la semaine dernière, qu’on était en danger de perdre le siège social de l’organisme (Organisation des villes du patrimoine mondial, OVPM)? Personne», a souligné Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, vendredi, en marge d’un point de presse.

Pour justifier son voyage à Cracovie, Régis Labeaume a évoqué, dans le Journal, le danger pour Québec de perdre le seul siège qu’elle détient d’une organisation internationale.

Le maire a également brandi le risque que le siège de l’OVPM soit déménagé à Vienne. Les autorités viennoises ont très peu apprécié cette sortie de Régis Labeaume.

«Pour la qualité des relations internationales du maire, on repassera. Ça n’a pas été une de ses meilleures (sorties)», a réagi M. Gosselin.

Ce dernier n’est pas non plus convaincu que l’attribution du prochain congrès de l’OVPM à Québec, en 2021, puisse être considérée comme une victoire du maire. «Normalement, c’est déjà un peu ficelé d’avance. Le maire arrive là et crie victoire. Mais est-ce qu’on s’entend pour dire qu’on avait déjà de bonnes chances de l’avoir?», a dit Jean-François Gosselin.

D’après lui, «il faut arrêter de prendre les citoyens pour des valises et de venir nous dire qu’il fallait absolument qu’il soit là [en Pologne]».