Omnium canadien: Brandt Snedeker en feu

HAMILTON | Il y avait une odeur de brûlé autour du club de golf d’Hamilton en matinée, vendredi. Elle ne provenait pas des grills à hamburgers par une chaude journée ensoleillée. C’était plutôt Brandt Snedeker qui dépeçait le parcours sur un train d’enfer.

L’Américain de 38 ans a livré une spectaculaire performance en rapportant une carte de 60 (-10). Il a ainsi enregistré le record du parcours qui appartenait à Scott Piercy depuis la première ronde de l’édition 2012. Il a bondi de 56 rangs en s’installant au troisième échelon.

À un certain moment sur le retour, alors qu’il accumulait les moineaux et même un aigle à une vitesse incroyable, on croyait bien qu’il abaisserait le record de la meilleure ronde de tous les temps, un score de 58, enregistrée par Jim Furyk au Championnat Travelers de 2016.

Snedeker est venu à un petit coup de sa marque personnelle : il avait joué 59 au Championnat Wyndham en août 2016 sur un tracé à normale 70.

« J’ai pensé à ce record lorsque j’étais sur le tertre du 17e, a signalé celui qui était dans sa “zone”. J’avais une chance de le briser lors des deux derniers trous.

« J’ai effectué d’excellents coups de départ et j’ai raté uniquement quatre allées. Ici, c’est la clé du succès. Mes quelques roulés hâtifs pour des oiselets m’ont donné un bon rythme », a ensuite expliqué celui qui a calé huit moineaux en plus d’un aigle.

Le vétéran a accordé la majorité du mérite à son fer droit : il a effectué 27 roulés sur une distance totale de 136 pieds. « Quand je suis en feu comme je l’étais aujourd’hui (vendredi), je sens que je vois le trou gros comme un ballon de plage. J’ai frappé la balle dans les allées et j’ai saisi mes occasions sur les verts. Je me débrouille avec cela. Tout est tombé en place. »

Rallye de fin de journée

Meneur au chalet avant que la vague de l’après-midi ne prenne le départ, Snedeker a vu Matt Kuchar et Scott Brown le doubler par un coup en fin de journée.

Les deux golfeurs ont rapporté des cartes de 63 (-7) et partagent la tête avec un dossier cumulatif de -12 après 36 trous. Leurs 128 coups chacun leur confèrent le record du tournoi après deux rondes.

Kooch a rallié l’arrivée en enfilant trois oiselets de suite en fin de ronde. Lors de son second coup au 18e depuis 190 verges, il a placé la balle à sept pieds du fanion avec un éclatant coup de fer 5. Il n’en fallait pas plus pour animer les milliers de spectateurs aux abords du vert qui ont scandé son nom.

« J’adore ce terrain. Les bons coups sont récompensés avec de belles occasions d’oiselets. Les mauvais coups sont pénalisés. C’est juste. L’herbe longue est indécente, a-t-il précisé à propos de l’herbe dense et fournie d’une hauteur de près 10 centimètres. Les verts sont ondulés. Il faut se trouver avec des roulés ascendants. »

Concernant ces verts, plusieurs golfeurs ont noté qu’ils étaient très lents. Graeme McDowell, Justin Thomas et Snedeker ont évalué leur vitesse à environ neuf pieds sur le Stimpmeter. Une vitesse inhabituelle sur le circuit de la PGA.

« Ces verts nous rendent souvent très mal à l’aise, car ils sont très ondulés et donnent de fausses perceptions. Les lignes sont difficiles à trouver, a exprimé McDowell, occupant le septième échelon. Il faut aussi avoir la confiance de frapper avec fermeté. »

Quatre Canadiens figurent dans le top 10 à l’issue de la deuxième ronde. Nick Taylor (3e), Adam Hadwin (6e), Mackenzie Hughes (7e) et Ben Silverman (7e).

Le couperet est tombé à -2, regroupant 71 joueurs dans les rondes du week-end.