Pénurie de main-d'œuvre: grande séduction en Mauricie

C'était jour de grande séduction vendredi dans la région de Mékinac, au nord de Shawinigan, en Mauricie, alors qu'une vingtaine d'immigrants originaires entre autres du Chili, du Mexique et de la Colombie ont visité la région en quête non seulement d'un emploi, mais aussi d'un milieu de vie.

Le Carrefour Emploi Mékinac s'est rendu en autobus à Laval et à Québec pour les conduire en Mauricie et tenter de leur vendre les grands espaces et la qualité de vie de municipalités comme Saint-Tite, Sainte-Thècle ou Grandes-Piles.

Certains n'étaient encore jamais sortis de la grande région de Montréal. «Dès qu'on est sorti de Montréal, ça prenait des photos!» a raconté en riant Valérie Mongrain, responsable de l'activité au Carrefour Emploi Mékinac.

«Ils se sont tout de suite sentis accueillis et confortables», a-t-elle indiqué.

Les employeurs ont été plus nombreux que prévu à offrir des postes. Certains se sont même présentés sur place à la dernière minute pour vanter les mérites de leur entreprise.

«La plupart des employeurs n'affichent plus leurs offres d'emploi parce que ça fait tellement longtemps qu'ils affichent qu'ils arrêtent de chercher et s'organisent», a indiqué Mme Mongrain.

D'autres ont pris la peine de faire visiter leur entreprise à certains candidats intéressés. «Ça fait deux mois qu'on cherche et qu'on ne trouve pas» lance un peu découragé Nicholas Hamelin, propriétaire de la ferme Galyco à Lac-aux-Sables. Il a cependant un regain d'espoir: un candidat cubain s'est montré intéressé.

«Je lui ai montré comment on fonctionnait, que c'est un travail d'équipe. Ce qu'on veut, c'est de montrer les tâches et qu'ensuite la personne prenne de l'assurance et je pense que Sandro a allumé beaucoup là-dessus», a relaté M. Hamelin en parlant de sa recrue potentielle.

Des emplois sont notamment disponibles en CPE, dans le domaine de la santé, en mécanique, en agriculture et en entretien ménager.