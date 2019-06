Pleins feux sur les femmes!

Mercredi, toutes les participantes des trois cohortes 2019 du programme Leadership au féminin de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec étaient présentes au cocktail de clôture dans le Hall Simons des Galeries de la Capitale. Elles étaient donc près de 70 – professionnelles, entrepreneures et cadres supérieures – à se réunir pour une dernière fois dans le cadre de ce programme qui vise à propulser les femmes sur le plan de leur carrière, notamment par la force du réseautage, par de l’accompagnement et un programme de visibilité. Si le programme de cette année prend fin, les liens tissés pendant les mois auxquels les femmes y ont pris part, eux, subsistent. Et bonne nouvelle: le programme revient l’an prochain avec de nouvelles cohortes.

Photo courtoisie

Pascale Robitaille a rencontré Julie Bédard, première présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, qui a dressé un bilan du programme et partagé sa vision à l’égard des prochaines années. Elle a également échangé avec des participantes et des ambassadrices au cours d’un vox pop. Bref, voyez un condensé de 9 mois de réseautage, de rencontres, de développement et d’ateliers au cours de notre émission spéciale, demain.