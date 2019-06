[PODCAST] JO du futur, double espion et assistant(e) vocal(e)

Cette semaine, l'équipe d'En 5 Minutes propose des podcasts mettant en scène des histoires exceptionnelles.

Et là-dedans, on parle de quelques humains bien spéciaux. Que ce soit l'humain de Denisova (le peuple frère des néandertaliens), Juan Pujol Garcia (un double espion lors de la Deuxième Guerre mondiale) et l'astronaute Eugene Cernan (le copilote frustré de la mission Apollo 10).

Bonne écoute!

Lundi 3 juin - À quoi ressembleront les JO du futur?

Mardi 4 juin - Qui est l'homme de Denisova?

Mercredi 5 juin - Siri, Alexa: pourquoi pas des voix masculines?

Jeudi 6 juin - L'histoire du double espion qui a sauvé l'Europe

Vendredi 7 juin - Apollo 10, la mission lunaire la plus frustrante de l'histoire

À ÉCOUTER: