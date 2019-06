Prémont Harley-Davidson: lancement de la saison

Signe que l’été est bel et bien à nos portes, Prémont Harley-Davidson organise une journée d’activités pour toute la famille et pour les amateurs de moto, demain, dès 9 h. Les amateurs de la légendaire marque pourront essayer la plupart des modèles 2019, dont la nouvelle FXDR. Également sur place: tatoueurs, barbières, spectacle de cascades à moto. C’est le moment également de profiter des spéciaux offerts à l’occasion de la vente trottoir et de visiter l’atelier mécanique. La traditionnelle bénédiction des motos aura lieu à 14 h. L’ambiance sera aussi au rendez-vous, puisque des chansonniers se succéderont sur la terrasse et, en soirée, le groupe The beauty and the beat se produira en spectacle. Pour en savoir plus: www.premonthdquebec.com.