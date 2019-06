Publicités gouvernementales dans les médias traditionnels: des demandes, mais pas de cibles

QUÉBEC | La ministre de la Culture, Nathalie Roy, «exhorte» les ministères et les organismes à diffuser leurs publicités dans les médias traditionnels plutôt que chez les géants du web, mais se garde de leur imposer une cible.

«J’ai sensibilisé tous les collègues au Conseil des ministres d’acheter [de la publicité] dans nos journaux locaux, régionaux et nationaux. Le message, il est passé. Mais vous savez, une machine, c’est long à changer. [...] Mais la machine va finalement finir par écouter», a-t-elle indiqué lors d’une mêlée de presse, vendredi.

La ministre a cependant dû préciser qu’elle n’a pas envoyé une directive formelle aux ministères et aux organismes.

«Moi, je me fie à la bonne foi, mais s’il faut que ce soit imprimé en X copies, je le ferai», a indiqué Nathalie Roy.

La ministre se garde d’indiquer si les ministères et les organismes devront atteindre des cibles relativement à la publicité faite dans les médias traditionnels.

«Non, je ne vais pas vous donner des chiffres ici ce matin. Je dis qu’il faut commencer par donner l’exemple et faire en sorte qu’on achète local», a-t-elle dit.

«J’exhorte les ministres et les organisations gouvernementales, les sociétés d’État à en faire plus, à faire mieux, et à acheter québécois», a ajouté la ministre.

L’exode des revenus publicitaires des médias traditionnels vers les géants du web comme Facebook et Google sont une des raisons expliquant la chute des bénéfices dans la vaste majorité des médias.