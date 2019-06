Quoi penser d’un conjoint comme le mien?

Je suis en couple depuis cinq ans. Je n’avais jamais eu une libido très forte, mais grâce à l’approche en douceur de mon conjoint et sa façon de me caresser, je me suis éveillée sexuellement et j’ai appris à prendre du plaisir à faire l’amour. À 45 ans, il était temps que je devienne une vraie femme, me disait-il.

Après cinq ans de vie commune, comme tous les couples, on fonctionne au ralenti. Non pas qu’on n’a pas envie l’un de l’autre, mais la fréquence de nos relations diminue, et certains jours, je n’ai pas envie de passer à l’acte, même si je sais que je l’aime encore.

Depuis quelques mois au bureau, je travaille en étroite collaboration avec un homme qui me plaît particulièrement. Mon niveau d’intimité professionnel avec lui m’a permis d’apprendre qu’il est divorcé, sans enfants comme moi, seul depuis 5 ans, et ouvert à fréquenter quelqu’un, mais sans aucune envie de cohabitation.

J’ai parlé de ça avec mon conjoint et il m’a posé beaucoup de questions sur l’effet sexuel que cet homme produisait sur moi. Un peu gênée pour lui répondre au début, j’ai eu l’audace de lui avouer qu’il avait beaucoup d’effet sur moi, et que si j’avais été célibataire, je me serais certainement laissée aller avec lui.

Au lieu de s’offusquer de mes propos, c’est comme si ça avait réveillé les hormones de mon conjoint, et ce soir-là, nous avons fait l’amour de façon plus ardente que d’habitude. C’était comme si ma confidence avait rallumé en lui l’idée de me séduire de nouveau, et en moi, l’envie de me sentir désirable de nouveau. Et puis subitement un soir de la semaine suivante, mon conjoint m’a dit « Pourquoi tu ne te fais pas plaisir et que tu ne couches pas avec cet homme qui te plaît tant ? » Sa remarque m’a un peu offusquée puisque j’ai toujours été satisfaite avec lui. Mais ça m’a donné l’impression qu’il pensait que j’avais besoin d’une aventure semblable pour me libérer complètement dans ma sexualité.

Nos discussions à ce sujet se sont arrêtées là. Mais ça me trotte dans la tête depuis ce temps. Pense-t-il que de sauter la clôture pour aller voir ailleurs, ça me permettrait de libérer les barrières sexuelles qui me restent encore ? Si oui, comment risque-t-il de réagir si je passe à l’acte ? Comme je ne peux parler de ça à personne, je me tourne vers vous pour obtenir une opinion sur ce que je devrais faire.

Amoureuse inquiète

Vous avez raison d’être inquiète, car personne ne peut sauter la clôture sans en vivre les conséquences. Et le fait d’inciter son amoureux(euse) à le faire, sous des dehors généreux, est loin d’être toujours sain. Les fantasmes, puisqu’il s’agit de ça dans le cas de votre conjoint et peut-être même pour vous, sont souvent beaucoup plus stimulants quand ils demeurent des fantasmes. Car les mettre à exécution leur enlève très souvent leur pouvoir.

Et si on entre sur le terrain des conséquences du passage à l’acte, les risques sont tout aussi grands. Comment votre conjoint risque-t-il de réagir à quelque chose qu’il semble vouloir, mais qui lui est inconnu ? Il est fort probable que même lui l’ignore. En terminant, rien d’extérieur à vous ne peut vous libérer sexuellement. Il faut que ça vienne de votre volonté personnelle.