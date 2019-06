Revivez 12 moments marquants de Céline Dion à Las Vegas

Après 1141 représentations, Céline Dion montera pour une dernière fois, samedi, sur la scène du Colosseum du Caesars Palace, cette salle conçue spécialement pour elle. Depuis 2003, la diva de Charlemagne a ébloui plus de 4 500 000 personnes à Las Vegas.

Revivez quelques moments marquants du parcours de la chanteuse sur la Strip.

Le 22 mai 2002

La diva s’est rendue au Caesars Palace pour constater l’avancement des travaux du Colosseum en compagnie de son mari, René Angélil et de Franco Dragone qui a mis en scène son spectacle «A New Day».

Vêtue d’un tailleur, d’un pantalon blancs et de talons hauts, la Québécoise a posé pour les journalistes avec une énorme perceuse!

Le 25 mars 2003

La star internationale amorce sa résidence à Las Vegas. Le spectacle «A New Day» est «le plus gros projet de sa carrière», disait Céline Dion à l’époque.

Pour ce spectacle, la diva doit être dans une forme exemplaire lors de chacune de ses représentations. Si l’aventure ne devait durer que trois ans, elle s’est toutefois poursuivie pendant une année supplémentaire. Lors de cette première résidence, Céline a présenté «A New Day» plus de 700 fois.

Le 1er septembre 2005

Céline inaugure l'Augustus Tower, la seconde tour du Caesars Palace. Mais la chanteuse profite surtout de l’occasion pour annoncer qu’elle donne 1 M$ à la Croix-Rouge pour aider les victimes de l’ouragan Katrina.

Le 7 mai 2006

À l’occasion de la 500e représentation du spectacle «A New Day», Céline présente pour la première fois un duo virtuel avec Frank Sinatra.

Puis, à la fin de la représentation, Céline et René Angélil font tirer des prix à des spectateurs pour leur présence à ce moment historique.

Le 15 décembre 2007

Entourée de sa famille et de son équipe, Céline quitte la scène du Colosseum après 717 représentations, mais n’exclut pas de revenir à Las Vegas un jour.

11 février 2011

C’est la frénésie. Céline revient à Las Vegas pour y amorcer, un peu plus d’un mois plus tard, une toute nouvelle résidence au Colosseum.

Nouvellement maman des jumeaux Eddy et Nelson, la chanteuse est chaudement accueillie par ses fans et par le personnel du Caesars Palace.

Le 15 mars 2011

La reine de Las Vegas est de retour. Avec ses 31 musiciens sur scène, le spectacle «Celine» ravit les critiques et le public.

«Ce show-là, c'est comme une bonne bouteille de vin. Les chansons vont prendre encore plus de force, le show va bien vieillir», disait Céline le lendemain de la première.

Le 27 août 2015

Après un an d’absence, Céline revient sur scène. René Angélil souffre alors d’une récidive de cancer de la gorge. Mais le mari et imprésario de la chanteuse souhaite qu’elle chante à nouveau pour ses fans.

Même s’il est absent lors de ce spectacle, René Angélil est bien présent. «Au début de ma relation avec René, j'ai essayé de l'impressionner avec mon talent, a-t-elle affirmé. Ensuite, je suis tombée amoureuse de lui. Aujourd'hui, je pense que l'amour l'emporte. Je suis là, il est là. C'est la continuation du livre de notre vie. Ce soir est un grand soir, René est présent d'une manière différente, mais il est là», disait Céline lors de ce retour.

Le 14 janvier 2016

Après un long combat contre le cancer, René Angélil s’éteint à l’âge de 73 ans. «C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons que René Angélil, 73 ans, est décédé [jeudi] matin à sa résidence de Las Vegas après un long et courageux combat contre le cancer. La famille souhaite vivre le deuil en toute intimité. D'autres informations vous seront communiquées dans les prochains jours», indique la famille.

«Ami, tu vas nous manquer», affiche le Caesars Palace sur son affiche géante à l’extérieur. «De toute ta famille du Caesars Palace», ajoute-t-on. L’amphithéâtre annonce que la diva doit revenir le 23 février pour poursuivre sa résidence.

Le 23 février 2016

Céline retrouve le Colosseum, à peine plus d’un mois après le décès de René Angélil. Pour saluer la mémoire de son mari, la chanteuse a décidé d’ouvrir son spectacle avec «With One More Look At You», du film de 1976 «A Star is Born» avec Barbra Streisand, une des grandes idoles de la star.

«Toute ma vie, je n’ai eu que d’yeux pour mon mari, qui s’asseyait ici soir après soir (...) Quand je ferme les yeux, je le sens toujours sur la scène avec moi (...) Rien ne changera ça, a-t-elle commencé en essuyant ses larmes (...) C’est assez exceptionnel que même s’il n’est plus avec moi physiquement, il est plus que jamais présent.»

Le 24 septembre 2018

La diva de Charlemagne annonce à ses fans que sa résidence au Caesars Palace se terminera le 8 juin 2019. «C’est définitivement avec des sentiments mitigés que je pense à cette dernière série de spectacles», écrit-elle alors sur Instagram.

«Las Vegas est devenue ma maison, et performer au Colosseum du Caesars Palace a occupé une grande place dans ma vie au cours des deux dernières décennies. Ça a été une expérience incroyable, et je suis extrêmement reconnaissante envers tous les fans qui sont venus nous voir au fil des ans. Jusqu’à la grande finale, chaque spectacle que nous ferons au Colosseum sera très spécial.»-

Le 8 juin 2019

Céline performera sur la scène du Colosseum pour la 1141e fois. C’est toute une page qui se tourne pour la chanteuse, mais aussi pour Las Vegas, qui perd sa reine.