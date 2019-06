Saguenay: un adulte perturbe l’après-bal des adolescents

Les policiers de Saguenay ont dû intervenir dans une fête d’après-bal d’un groupe d’adolescents parce qu’un quadragénaire en état d’ébriété s’est mis à circuler avec son VTT sur un feu de camp qui avait été allumé, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les agents du Service de police de Saguenay ont été appelés à se rendre, vers 1h30, sur un terrain du boulevard Saguenay dans l’arrondissement de Jonquière où des élèves de la polyvalente Arvida organisaient une fête dans le cadre de leur bal de fin d’études.

«C’est un adulte d’une quarantaine d’années qui est arrivé sur place avec son VTT. Il était en état d’ébriété et il s’amusait à passer dans le feu avec son VTT. Celui-ci s’est même retourné à un certain moment», rapporte Carl Tremblay, porte-parole du corps policier.

L’individu a été filmé par plusieurs adolescents qui ont ensuite remis les images aux policiers pour fins d’enquête. Il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies.

Une fois et demie la limite permise

Les tests menés subséquemment au poste de police indiquent qu’il avait au moins une fois et demie la limite permise d’alcool dans le sang.

M. Tremblay souligne que les policiers ont l’habitude de patrouiller près des soirées d’après-bal et «[qu’]en général, ça va très bien.»

«Habituellement, les problèmes ne proviennent pas des étudiants, mais avec des personnes qui se rendent sur place alors qu’ils n’auraient pas d’affaire là», selon lui.

Nuit occupée

L’événement s’ajoute à une liste de plusieurs autres interventions policières dans la nuit de jeudi à vendredi.

Lors d’une opération contre l’alcool au volant, le SPS a procédé à l’arrestation de deux autres conducteurs avec les facultés affaiblies.

Le service de police a également sévi contre les courses de rue et les véhicules modifiés. Une opération sur les boulevards Talbot et Tadoussac a permis de remettre 14 constats d’infraction pour des véhicules modifiés, des silencieux non conformes ou des vitres teintées.

Cette intervention faisait suite à la réception de plusieurs plaintes de citoyens pour de la vitesse et le bruit issu de crissements de pneus notamment.