Six oiselets pour Anne-Catherine Tanguay

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay a remis une carte de 69, vendredi, lors de la première des trois rondes de la Classique Shoprite de la LPGA présentée à Galloway, au New Jersey.

Tanguay, 28 ans, occupe provisoirement le 44e rang, à égalité avec 13 autres golfeuses à l’issue de cette journée.

Un impressionnant total de six oiselets a marqué la journée de Tanguay. Elle aurait pu se hisser encore plus haut au classement, n’eût été d’un double boguey survenu sur une normale 4 de 301 verges, au cinquième trou. Tanguay a aussi ajouté deux bogueys.

La Sud-Coréenne Jeongeun Lee et la Thaïlandaise Pornanong Phatlum partagent la tête avec un pointage de 63 (-8).

L’Ontarienne Alena Sharp a été la meilleure représentante du Canada en totalisant 67 coups. Elle a obtenu cinq oiselets et un boguey et prend la 15e position. Brooke M. Henderson a joué 68 (-3), à la suite de cinq «birdies» et deux bogueys.