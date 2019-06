DESLAURIERS, Fernande Ratté



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 23 mai 2019, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédée madame Fernande Ratté, épouse de feu Roland Deslauriers, fille de feu madame Germaine Bourbeau et de feu monsieur Joseph Ratté. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses 3 enfants: Carolle (Richard Couët), France, Marc (Rose Condos); ses 8 petits-enfants chéris: Martin Couët (Alexandra Svarre Nielsen), Geneviève Couët, Isabelle Couët (Louis-Philippe Gagnon), Mathieu Deslauriers (Jacques Lortie), Jean-Simon Deslauriers (Ellen Harbour), Guillaume Deslauriers (Lenore Quilty), Jonathan Deslauriers (Ève-Marie), Gabriel Deslauriers (Fanny); ses 4 arrière-petits-enfants adorés: Tristan et Florian Couët, Élodie et Étienne Gagnon-Couët, et bébé Quilty-Deslauriers à naître en novembre. Ses frères et sœurs: Roland attentionné et dévoué (Christiane Dubé), feu André (Réjeanne Parent), feu Thérèse (feu Gilles Lemelin), feu Monique (feu Arthur Paquette), feu Emma-Jeannine (feu Jean-Marie Duchesneau); sa belle-sœur Yvette Deslauriers (André Dusseault), feu Madeleine, feu Marguerite, feu Georgienne, feu Marie-Paule, feu Jeannine, feu Paul-Henri, feu Antoine, feu Roger, feu Georges. De nombreux neveux et nièces, cousins, cousines. Une personne très chère Jean Deslauriers. Ses amies Gisèle Ferland et Dolorès Drolet, et celle qu'elle considérait comme sa petite-fille Marie-Hélène Vadnais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.