LECLERC, Claire



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Mme Claire Leclerc, survenu le 21 mai 2019, à l'âge de 85 ans. Elle était la fille de feu Arthur Leclerc et de feu Angélina Gendron. Elle laisse dans le deuil sa soeur Gabrielle (feu Albert Gendron), ses beaux-frères, belles-sœurs, de nombreux neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. Elle fut prédécédée par ses frères et soeurs: Claude, Réal, Léonard, Murielle, Robert, Eudore, Dollard, Christianne, Bernard, Estelle, Annette et Florence. Il n'y aura pas de visites à la maison funéraire.La famille recevra les condoléances à compter de 10 h 30. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Développement et Paix. La famille désire remercier le personnel du CHUL de Québec pour les bons soins prodigués. Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à: www.cfo.coop