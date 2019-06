AUCLAIR, Françoise Fortier



À l'hôpital Santa Cabrini (Montréal), le 31 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Françoise Fortier, épouse de feu Jean-Louis Auclair. Native de Sainte-Brigitte-de-Laval, elle habitait à Anjou depuis 50 ans. L'ont précédée, ses frères: Roger (feu Irène Girard) et André. Elle laisse dans le deuil ses fils: Christian (Lise Côté) et Jacquelin (Doris Lacasse) de même que ses petits-enfants: Alexandre et Sarah. Elle laisse également dans le deuil ses frères: Guy (Raymonde Lehouillier), Jean-Paul (Florence Leclerc), Louis-Paul (Marie-Paule Auclair), Jean-Jules (Annette Paquet), Jean-Yves; ses belles-sœurs: Christiane Lehouillier (feu René Fortier) et Louise Thomassin (feu Benoit Fortier); ses beaux-frères: Arthur Auclair (feu Lucille Fortier) et Roger Auclair; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances avant le service religieux à l'église à compter de 13 h. Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santa-Cabrini.