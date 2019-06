MARCOTTE, Patrick



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 1 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Patrick Marcotte, conjoint de madame Françoise Guy, fils de feu Marie Claire Tremblay et de feu monsieur Donat Marcotte. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Claudine, Mario (Lorraine Godin) et Bernard ; ses petites-filles Véronique et Geneviève; sa sœur Georgette (feu Paul Bleau); sa belle-sœur Suzanne (feu Louis Marcotte), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.