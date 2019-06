BERTRAND, André



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 3 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur André Bertrand, époux de dame Lucie Boutin. Il était le fils de feu monsieur Elzéar Bertrand et de feu dame Angélina Beaumont. Il demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera en l'Église de Saint-Ferréol-les-Neiges pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 14h à 15h sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Lucie, ses enfants, ses belles-filles et son gendre: Georges (Élodie Chamard- Bergeron), Annick (Jean-Marc Lepage) et Marc (Diane Clermont-Drolet); ses cinq petits-enfants: François, Rozi, Luca, Joseph et Simone; son frère Robert (Annabelle) ainsi que les membres des belles-familles Amyot, Bertrand, Boutin, Lacroix et de nombreux ami(e)s. André est né à Québec et a poursuivi ses études à l'Université Laval. André a excellé en compétition de ski alpin: il a représenté le Canada aux Jeux Olympiques d'Oslo, en Norvège, en 1952 et à ceux de Cortina, en Italie, en 1956 où il a été choisi comme porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture. Après ses années de compétition, il a été entraîneur de l'équipe du ski Rouge et Or de l'Université Laval. En parallèle, André a entrepris avec enthousiasme une carrière en génie civil où il a réalisé d'importants projets au Québec, au Canada et à l'étranger. Ses temps libres ont été consacrés au ski de fond, au ski alpin, à la chasse, la pêche, le tennis et le golf. Après cette vie d'action, André a été victime d'une longue maladie. La famille remercie sincèrement le personnel du CHSLD de l'hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins qu'ils ont su prodiguer à André pendant son long séjour. Un merci tout particulier s'adresse à monsieur Raynald Verreault qui a su tenir André à l'affût pendant toutes ces années grâce à ses histoires de chasse à l'orignal. Suite à la cérémonie, vous êtes conviés à vous joindre à la famille pour fraterniser en l'honneur d'André à "La Chapelle" située au 1825, boulevard des Neiges à Saint- Ferréol-les-Neiges. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de- Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré, QC G0A 1E0 https://www. jedonneenligne.org/fondationhsab/