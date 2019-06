BOYTE, Jacqueline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 février 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Jacqueline Boyte, fille de feu dame Laura Laberge et de feu monsieur Philémon Boyte. Elle était la sœur de feu Grace Connolly Boyte. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Frances et Nancy Boyte, ainsi que Ann, Carol, Martin, Maureen, Michael et Patrick Connolly. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. À tous ceux et celles qui désirent y assister, l'urne sera mise en terre au cimetière St-Patrick le 15 juin à 15 h.