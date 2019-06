Charles Leclerc aurait voulu mieux faire

Même s’il a récolté le troisième temps, Charles Leclerc n’était pas très satisfait de sa prestation lors des qualifications.

Le pilote de Ferrari connaissait de bons moments avant de frapper un mur lors de Q3.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé pour être honnête, a affirmé Leclerc. J’en ai arraché avec la voiture. Je crois que ce sont les réglages.

Photo AFP

« Je me sentais bien lors de la Q1. Par la suite, je n’ai pas su profiter de la piste qui s’améliorait. Je n’ai pas livré la marchandise en Q3, mais je félicite Seb [Sebastian Vettel]. Il mérite cette pole. J’espère que je serai meilleur en course demain [dimanche]. »

Leclerc a connu du succès avec ses pneus à gomme médium lors des Q1 et Q2. Une stratégie que son équipe pourrait utiliser pour la course, surtout si elle décide d’opter pour un seul arrêt durant l’épreuve de 70 tours.

« On avait un bon rythme sur les longs relais et on espère que ce sera la même chose en course. On pourrait alors avoir une bonne bataille. »

Erreurs

Leclerc n’était pas très souriant. Pourtant, la plupart des autres pilotes du plateau auraient aimé être dans sa position. Il faut croire qu’il est très sévère envers lui-même.

« Je dois apprendre à mieux travailler sur mes réglages pour Q3, a-t-il précisé. En Q1, la voiture se comportait plus ou moins bien. Ce fut encore moins bien en Q2. Puis, en Q3, ce fut pire et j’ai fait quelques erreurs.

« J’ai besoin d’apprendre à mieux anticiper l’évolution de la piste et d’avoir la voiture à son meilleur pour la dernière étape des qualifications. C’est ma faute. »