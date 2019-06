Des souvenirs difficiles pour les Capitales

La dernière fois que les Capitales de Québec ont foulé le terrain du Stade Skylands avant la présente série, c’était lors de l’ultime match de la finale en 2018 contre ces mêmes Miners. Une défaite crève-cœur des hommes de Patrick Scalabrini par la marque de 6 à 5 avait conféré le titre de champions à Sussex County.

Une longue balle de trois points de Martin Figueroa en fin de neuvième manche avait alors annihilé tout espoir de remporter le huitième championnat de l’histoire des Capitales.

D’ailleurs, la remise de la bague des champions à Figueroa juste avant d’entamer la rencontre de vendredi dernier n’a aidé en rien le gérant des bleu-blanc-jaune à oublier ce douloureux souvenir. Il faut dire que les locaux ont même décidé de présenter, à répétition, les images de la frappe du héros du championnat de l’an dernier sur l’écran géant.

«Quand on est arrivé sur le terrain, on a eu des flashbacks. Nos derniers moments ici, ç’a été le circuit de Sussex qui nous a sortis du match. Alors, évidemment, de remporter ce premier affrontement, ç'a fait du bien. C’est l’équipe à battre cette année», a indiqué Scalabrini à la fin de la première rencontre de la série.

Une équipe redoutable

Effectivement, « l’équipe à battre cette année » est sans aucun doute celle dirigée par Bobby Jones. Fort du premier championnat de leur histoire en 2018, les Miners ont remporté cinq de leurs six premières séries de la présente campagne, n’échappant au passage que cinq matchs en 18 rencontres avant d’affronter les Capitales.

Même s’ils ont baissé pavillon lors de leurs deux derniers duels au domicile des Boulders, juste avant la série contre la Vieille Capitale, ils n’en restent pas moins une formation dominante. Sussex County trône au premier rang en ce qui a trait aux points marqués, aux coups sûrs, aux points produits et au total de coussins atteints.

La formation du New Jersey peut aussi compter sur les services de deux joueurs dans le top 3 des frappeurs avec la meilleure moyenne au bâton et avec le plus de coups sûrs.