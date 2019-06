Donner au suivant

Il existe une foule d’activités de plein air amusantes et intéressantes, mais aucune n’est aussi relaxante et enivrante que la pêche.

Au Canada, il y a plus de manieurs de canne que de hockeyeurs et de golfeurs combinés. Malgré ce constat qui en dit long, on remarque malheureusement un léger déclin au niveau de la relève.

S’initier

La très grande majorité des gens qui sont aujourd’hui des adeptes ont pu compter sur l’aide d’un parent, d’un ami ou d’une connaissance pour apprendre les notions de base et leur montrer à quel point il peut être facile de pratiquer l’activité. Bien qu’il n’y ait rien de sorcier en soi, un petit coup de pouce est toujours fortement apprécié.

Les autorités gouvernementales organisent heureusement des activités vouées à intéresser la jeune clientèle et la population en général. Par exemple, en fin de semaine, il y a la fête de la pêche qui se déroule partout dans la Belle Province. Tout un chacun peut taquiner les différentes espèces, là où la réglementation le permet, sauf le saumon, sans permis et ainsi découvrir ou redécouvrir ce sport de détente. Puis, à la grandeur du pays, du 29 juin au 7 juillet prochain, il y aura la Semaine nationale de la pêche. Plusieurs organismes s’efforceront, d’un océan à l’autre, d’intéresser les néophytes. Lorgnez du côté des sites www.pecherpascomplique.com ou www.catchfishing.com pour en apprendre davantage.

Chances égales ?

Le Québec est un vrai paradis pour la pratique de la pêche avec ses 4500 rivières, ses 500 000 lacs et les 118 espèces qui les habitent.

Pour plusieurs, il suffirait de demander à quelqu’un de l’accompagner pour que le projet se réalise. En fait, en démontrant un brin d’intérêt ou de curiosité, il y a certainement plusieurs mentors qui se manifesteraient.

Pour d’autres, qui n’ont pas la chance de pouvoir compter sur une famille ou un léger soutien, il s’agit d’une tout autre histoire.

Vouloir c’est pouvoir

L’hiver dernier, Harold Gagné nous faisait découvrir un jeune homme de 15 ans dans un de ses reportages diffusés à TVA. Il nous expliquait qu’il aimait beaucoup la pêche, mais que ce n’était pas facile pour lui d’y aller comme il le voulait, car il habite dans un Centre jeunesse à Cité des Prairies. Il y réside depuis l’âge de 5 ans, car sa mère ne pouvait s’occuper de lui convenablement. Cet adolescent, dont on ne peut révéler le nom pour des raisons légales, prend l’autobus ou un vélo pour se rendre aux abords de la rivière des Prairies dès qu’il en a la chance. Imaginez, Michel - nom fictif – voudrait y aller plus souvent, mais ce n’est vraiment pas évident pour lui. Dire que d’autres n’auraient qu’à lever la main !

Sollicitude

Après la diffusion de ce reportage, Sébastien Arbour de la protection de la faune, l’éducateur Frédérick Desrochers et Marc Plourde de la Fédération des pourvoiries du Québec ont organisé une sortie de pêche. Grâce à la générosité de la FPQ et de Claudia, Marc-André et Daniel, nous avons pu taquiner les mouchetées et les arcs-en-ciel de la pourvoirie du Lac Berval, située à seulement 1 h 15 de Montréal, dans les Laurentides.

Le jeune n’aurait pu être plus heureux et comblé. Des 21 prises que nous avons soutirées des eaux du lac Berval, Michel en a combattu près d’une dizaine. Il sera assurément un mordu pour la vie.

De tout pour tous

Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) invite la population à venir découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la pêche sportive dans cinq parcs-nature de Montréal avec leur Caravane de la pêche. Au cours des prochaines semaines, des éducateurs-naturalistes animeront 10 activités présentées en deux volets.

D’une part, les gens seront sensibilisés sur la réglementation, la biologie des poissons, les bonnes pratiques et les lieux autorisés. D’autre part, les participants en apprendront plus sur les diverses techniques, l’apprentissage des nœuds et l’utilisation adéquate du matériel.

► Pour connaître les dates et les lieux, visitez la page www.facebook.com/GUEPE.

Du 14 au 16 juin se déroulera le festival Beside au parc national des Îles-de-Boucherville. Le but de cette activité est de vous inviter à renouer avec la nature en passant par la culture. Pendant ces trois jours, en plus d’assister à des concerts intimes en plein air, de jouer dehors et de découvrir des saveurs de notre terroir, les visiteurs pourront en apprendre davantage lors de la tenue d’ateliers sur le montage de mouches, sur le filetage de poissons et sur l’approche et l’appel de l’orignal. Il y aura aussi des activités d’introduction et de perfectionnement à la pêche à mouche et au lancer léger et diverses conférences.

► Pour en savoir plus, visitez le site festivalbeside.com.