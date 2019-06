BERTHIAUME, Lucienne Petit



À l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 28 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Lucienne Petit Berthiaume, épouse de feu Robert Berthiaume. Elle était la fille de feu Henri Petit et feu Rose St-Laurent. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa fille feu Marie-Josée, ses fils: Simon et Martin (Éliane Noël); ses petits-enfants: Ariane Ohl-Berthiaume (Simon Plante), Nicolas Berthiaume, Justin Berthiaume et Thomas Berthiaume; ses frères et sœurs: feu Jean-Louis (Huguette Pilote), feu Paul-Henri (feu Marguerite Picard), feu Laurent (Laura Godin), Jules (Louise Angers), Lucille (Pierre Coulombe), André (Gemma Grand'Maison), Robert (Claire Ferland) et feu Josette (Claude Voiselle); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. De la famille Berthiaume: feu Oram (feu Florence Lefebvre), feu Lucien (feu Gertrude Flamand), feu Léopold (FEC), Simone (feu Oscar Flamand), feu Claire (feu Gérard Morin), feu Noëlla (feu Arthur Bourgault), feu Aline (feu Georges Bourgault), feu Patricia (feu Maurice Bilodeau), feu Murielle (Jean-Paul Chabot) et Jacqueline (feu Claude Chabot et Noël Flamand). Pour ses enfants et petits- enfants elle laisse le souvenir d'une femme énergique et cultivée ainsi que d'une mère dévouée, généreuse, aimante et accueillante. La famille tient à remercier spécialement l'ensemble du personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ), qui lui ont prodigué des soins à la fois professionnels et empreints d'une douceur très appréciée. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don In Memoriam à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ces derniers dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation à https://fondation-iucpq.org