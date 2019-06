La Classique officielle de hockey Bob Bissonnette, présentée du 27 mai au 2 juin au Complexe 2 Glaces Honco de Lévis, a rassemblé 66 équipes, plus de 800 joueurs, dont plusieurs joueurs et ex-joueurs de la Ligue nationale, dont Bruno Gervais, Maxime Talbot, Pierre-Cédric Labrie et Yanni Gourde. La Classique 2019, sous la direction de Marie-Pierre Simard, de la Broche-à-Foin, et de Steve Jobidon, a permis de remettre une somme de 62 000 $ à la Fondation Bob Bissonnette mise sur pied en 2018 afin d’aider de jeunes artistes et de jeunes sportifs à s’épanouir dans leurs activités préférées malgré les difficultés qu’ils peuvent vivre. https://fondationbobbissonnette.com.

Tour CIBC Charles-Bruneau.

Photo courtoisie

Le 2e « 6 à 9 » Tour CIBC Charles-Bruneau, présenté le 15 mai dernier à l’Impérial Bell sous la présidence d’honneur de Marie-France Delisle, Gestionnaire de portefeuille et première vice-présidente, Gestion privée de Portefeuille CIBC, et organisé majoritairement par des employés de la Banque CIBC, a permis de remettre 87 000 $ à la Fondation Charles-Bruneau, soit près du double de l’an dernier. Depuis 24 ans, le Tour CIBC Charles-Bruneau est l’une des activités de collecte de fonds les plus importantes au Québec. Grâce à ses grands partenaires et aux cyclistes, l’événement a amassé près de 22 M$ depuis 1995. Voici la photo de la remise du chèque avec les principaux intervenants.

Les Petits Frères

Photo courtoisie

Cent trente convives au restaurant La Scala de Québec et des profits de 34 000 $, voilà le résultat du 7e souper-bénéfice de l’organisme Les Petits Frères tenu le 14 mai dernier sous la présidence d’honneur de Claude Savard, vice-président, Services financiers à l’entreprise, ville de Québec, RBC. À Québec, Les Petits Frères luttent contre l’exclusion et l’isolement des personnes du grand âge depuis bientôt 32 ans. Secondé par près de 300 bénévoles, l’organisme est le seul à Québec à accompagner les aînés jusqu’à la fin de leur vie. La moyenne d’âge des Grands Amis est de 86 ans.

70 ans de mariage

Photo courtoisie

Denise Poulin, 90 ans et Adrien Arguin, 95 ans (photo) de Lévis (secteur Saint-Nicolas) se sont mariés le 11 mai 1949 à Saint-Martin de Beauce où ils s’étaient connus en 1947 alors qu’Adrien y travaillait. Ils sont déménagés ensuite sur la Rive-Sud dans la région de Québec (St-Étienne-de-Lauzon et St-Rédempteur) et M. Arguin a été embauché à l’Anglo Pulp de Québec (aujourd’hui Papiers White Birch) en 1951 où il a travaillé pendant 34 ans avant de prendre sa retraite en 1985. Mme Poulin, pour sa part, a aussi été très active à la maison et pendant une dizaine d’années à l’Hôpital Laval. Leur 70e anniversaire de mariage sera souligné aujourd’hui lors d’une rencontre familiale, à la résidence Château Bellevue où ils demeurent depuis 2015. Ils seront entourés de leurs 5 enfants, 10 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants ainsi que des conjoints et conjointes. Félicitations à vous deux !

Anniversaires

Photo courtoisie

P-Michel Bouchard (photo), PDG du Centre des congrès de Québec... Alexandre Despatie, plongeur, médaillé olympique et triple champion du monde à la plate-forme de 3 mètres, 34 ans... Louise De Angelis, propriétaire du Resto-Pub L’Immédia, 67 ans... André Matte, président du club de golf de Lévis... Cindy Cinnamon, de Québec, 46 ans... Le cardinal Marc Ouellet, 75 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 8 juin 2018. Anthony Bourdain (photo), 61 ans, chef cuisinier américain devenu mondialement célèbre grâce à son émission de télévision culinaire Parts Unknown sur la gastronomie des quatre coins du monde... 2018. Maria Esther Bueno (photo) 78 ans, championne de tennis brésilienne, lauréate de 19 titres de Grand Chelem, dont 7 en simple. 2017. Ernesto « Tito » Puentes, 88 ans, chef d’orchestre et trompettiste virtuose cubain.