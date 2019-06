Il faut cesser d’être nostalgique

D’entrée de jeu, Toto Wolff s’est excusé de son retard vendredi matin à son traditionnel déjeuner avec les journalistes canadiens au circuit Gilles-Villeneuve.

« J’ai été coincé une bonne demi-heure à l’entrée de l’Île-Notre-Dame en raison des mesures de sécurité renforcées cette année », a raconté le patron de l’écurie Mercedes.

Wolff a découvert les nouvelles installations à son arrivée tardive, vendredi. Il n’a donc pas pu livrer ses impressions. Il a toutefois semblé impressionné par le nouveau bâtiment.

« Les anciens garages, a-t-il enchaîné, faisaient partie du décor du Grand Prix du Canada. Nous, on vient ici d’abord et avant tout pour la course. Mais bon, c’est quand même formidable de voir Montréal s’adapter aux nouveaux critères de la F1. »

Ce qui l’a moins impressionné, ce sont les chantiers à Montréal.

« Ça n’arrête jamais, dit-il. Et il y en a partout. »

Un retour en arrière ?

Mais bon, passons aux choses sérieuses. Wolff, fidèle à son habitude, a été très généreux de son temps et a répondu clairement aux questions, souvent très directes, qui lui ont été adressées.

Wolff a réagi aux propos de son pilote Lewis Hamilton qui, la veille, avait notamment souhaité revenir quelque 30 ans en arrière en faisant revivre les fameux (et très bruyants) moteurs V12, les boîtes de vitesse manuelles avec changement de rapports, comme dans le bon vieux temps de la F1, tout en éliminant la plupart des dispositifs électroniques qui facilitent le pilotage.

« C’est vrai qu’on aime la sonorité des V12, a répondu Wolff, et certaines caractéristiques des bolides d’hier, mais vous confiez ce genre de voiture à Hamilton, avec des vibrations partout, il va se plaindre, c’est certain. »

« Il faut en prendre et en laisser. Nous avons aujourd’hui les moteurs les plus performants et les plus efficaces jamais produits.

La technologie a atteint un niveau espéré en F1 et ce sont les acheteurs de voitures, comme vous tous, qui en profitent aujourd’hui.

Il faut cesser d’être nostalgique, a-t-il renchéri, et regarder vers l’avant. »

Son opinion sur...

La domination de Mercedes

« Notre mission, c’est de gagner. On ne peut quand même pas nous le reprocher. Mais à quoi bon changer les règlements, comme le fait la F1 constamment ? Le problème n’est pas là. Les équipes les mieux nanties vont encore se démarquer des autres parce qu’elles auront les moyens d’exploiter au maximum ces nouveaux règlements. Plus on va cesser de modifier les règlements, plus les forces en présence vont converger. »

La série Netflix Pilotes de leur destin

« Nous avons refusé de participer, la première année de tournage (2018), parce qu’elle était à nos yeux trop distrayante pour nos employés sur les circuits. Quand je l’ai visionnée pendant mon long voyage vers l’Australie, je n’ai pas aimé. Ces émissions ne reflètent pas ce qui se passe sur la piste. Mais bien des gens en ont parlé en bien, alors je l’ai visionnée une deuxième fois. On m’a aussi convaincu que c’était une bonne façon de rejoindre un nouvel auditoire et de faire connaître la F1 sous un autre angle. Alors on a accepté qu’on vienne tourner un épisode, un seul, probablement au prochain Grand Prix d’Allemagne, en juillet. »

Une troisième voiture par équipe

« Je suis d’accord qu’une écurie engage une troisième voiture. Je l’ai dit souvent, mais personne ne m’écoute ! Ça devrait être obligatoire. »

Et il aurait pu ajouter que cette monoplace pourrait permettre à Esteban Ocon, leur pilote d’essai et ce grand talent qui dort, de retrouver un volant en F1.

Un plafond budgétaire en F1

« Nous l’avons accepté pour la saison 2021. Et je suis d’accord avec cette démarche. »

Le futur du Grand Prix d’Allemagne

« Très sombre. Ce sera probablement sa dernière année en 2019. La compétition est forte et les promoteurs n’ont sans doute plus les moyens de se battre pour le garder. »

Une saison de 25 courses

« Je suis divisé sur la question. Il faut trouver un juste équilibre. Le Championnat du monde doit rester limité et exclusif. En contrepartie, le propriétaire de la F1 veut augmenter ses revenus, et nous aussi on souhaite faire plus d’argent. Mais idéalement, 20 Grands Prix par saison, ça serait idéal. »

Une Formule 1 100 % électrique ?

Toto Wolff n’y croit pas à court ou à moyen terme

Depuis quelques années, les constructeurs ont effectué un virage vert dans la conception de leurs monoplaces. Est-ce qu’on verra une Formule 1 qui sera 100 % électrique ? Pas dans un avenir rapproché, selon Toto Wolff.

Le patron de l’écurie Mercedes a donné son opinion sur l’avenir technologique des bolides.

« À court ou à moyen terme, on ne verra pas une monoplace 100 % électrique, a indiqué Toto Wolff. Je ne crois pas qu’on assistera à l’élimination complète de l’essence comme source énergétique.

Par contre, je ne peux pas dire jamais. »

De toute façon, la Formule électrique existe déjà et les résultats ne sont pas concluants pour l’instant. Les amateurs n’ont pas encore emboîté le pas. C’est loin d’être gagné.

Pour revenir à la Formule 1, Wolff estime que 20 % de l’énergie des Mercedes est hybride ou électrique. « Je crois qu’on pourrait faire grimper ce chiffre à 50 % dans les prochaines années, a-t-il mentionné. Je m’attends aussi à ce que le nombre de composantes hybrides soit à la hausse. »

Ce chiffre va dans le sens de son constructeur, qui a déjà amorcé son virage vert avec ses véhicules de série au cours des dernières années.

Un merci spécial

À l’instar des pilotes, la veille, les directeurs des écuries ont louangé les nouveaux paddocks du circuit Gilles-Villeneuve.

« C’est une très belle bâtisse. Merci pour ça, a indiqué le directeur de Toro Rosso, Franz Tost. J’aime venir à Montréal, surtout maintenant, car on a plus de place pour travailler, tout comme les journalistes et les équipes marketing.

Un gros merci à la Ville de Montréal et au gouvernement (du Québec) qui ont approuvé la construction de cet édifice. C’est une grosse amélioration. »

« C’est fantastique, a ajouté Wolff. C’est un bel engagement envers la F 1. Les travaux ont été bien pensés. Ils ont gardé l’authenticité de la piste et de l’île tout en construisant des paddocks. »

L’horaire du week-end

Samedi

7 h 30 : Ouverture du site au public

8 h : Formule 1 | mEntraînement des arrêts aux puits des équipes

| mEntraînement des arrêts aux puits des équipes 9 h à 9 h 30 : Formule 1 | 600 Séances de qualifications

| 600 Séances de qualifications 9 h 40 à 10 h 5 : Formule 1 | Tours de démonstration Pirelli

| Tours de démonstration Pirelli 11 h à 12 h : Formule 1 | 3e séance d’essais libres

| 3e séance d’essais libres 12 h 20 à 12 h 55 : Challenge Ferrari | Séance de qualifications

| Séance de qualifications 14 h à 15 h : Formule 1 | Séance de qualifications

| Séance de qualifications 15 h 30 à 16 h : Challenge Ferrari | Course # 1

| Course # 1 16 h 35 à 17 h : Coupe Porsche GT3 | Course # 1

| Course # 1 17 h 35 à 18 h 5 : Formule 1600 | Course # 1

Dimanche

7 h 30 : Ouverture du site au public

9 h 15 à 9 h 45 : Formule | 1600 Course #2

| 1600 Course #2 10 h 15 à 10 h 45 : Coupe Porsche GT3 | Course # 2

| Course # 2 11 h 15 à 11 h 45 : Challenge Ferrari | Course # 2

| Course # 2 12 h à 12 h 20 : Tours de démonstration Pirelli

12 h 30 : Formule 1 | Défilé des pilotes

| Défilé des pilotes 13 h : Formule 1 | Présentation de la grille de départ

| Présentation de la grille de départ 13 h 30 : Formule 1 | Formation de la grille

| Formation de la grille 13 h 54 : Hymne national du Canada

14 h 10 : Formule 1 | GP du Canada 2019 (70 tours ou 120 minutes)

Cet horaire peut être modifié sans préavis | Source : gpcanada.ca