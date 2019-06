Jouer avec urgence

Le Canada occupe le cinquième rang au classement mondial de la FIFA et ça devrait être suffisant pour permettre beaucoup d’espoir en ce début de Coupe du monde. L’équipe ne vise rien de moins que le titre à la fin de la compétition.

Plus près de chez nous, on ne retrouve qu’une seule Québécoise au sein de l’effectif, la jeune Gabrielle Carle, âgée de 20 ans et qui est originaire de Lévis.