Le Four Seasons se vend très bien

Douze des 18 résidences privées ultra-haut de gamme du nouvel hôtel Four Seasons de Montréal (dont les prix oscillent entre 4 et 15 M$ l’unité) ont déjà trouvé preneur. Ces résidences ont été décrites comme un « trophy property » et « parmi les plus haut de gamme jamais vues dans la métropole ». Un courtier de la firme Sotheby’s, Cyrille Girard, s’occupe à temps plein de la vente de ces résidences. L’hôtel Four Seasons, qui a ouvert ses portes au début mai, est connecté à un véritable écosystème du grand luxe, avec un accès direct au magasin Holt Renfrew du centre-ville. La mère d’une star du petit écran québécois, un homme d’affaires ayant son domicile dans le paradis fiscal des Bahamas, un jeune Québécois qui travaille pour un fonds spéculatif à New York et au moins trois personnalités de premier plan du Québec inc. font partie des acheteurs. L’hôtel Four Seasons était l’hôte cette semaine de la Soirée d’ouverture officielle du Formula 1 Grand Prix. Les chambres dans l’hôtel durant le week-end ne peuvent être louées pour moins de 1000 $. C’est un prix supérieur à celui de l’hôtel Birks, qui offrait cette semaine pour le week-end une « suite américaine » pour 675 $. La suite présidentielle du Four Seasons, elle, était à louer pour 10 000 $ la nuit, mais elle est déjà réservée. C’est le promoteur Andrew Lutfy, patron de la firme Carbonleo, qui développe le projet du Four Seasons. Ce dernier est aussi impliqué dans le projet du Royalmount, une sorte de DIX30 à la jonction des autoroutes 15 et 40.