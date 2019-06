Le GP honore Charlie Whiting

Le promoteur du Grand Prix du Canada François Dumontier a inauguré samedi une plaque en l’honneur du regretté directeur de course Charlie Whiting en compagnie de son remplaçant Michael Masi et du président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) Jean Todt.

Whiting est décédé le 14 mars dernier à quelques jours du premier Grand Prix de Formule 1 de la saison en Australie. Dumontier, qui a appris son décès dans l’avion en direction de Melbourne, a lui-même pris l’initiative de renommer le département de contrôle de course en l’honneur de celui qu’il considérait comme un ami.

«[Cet hommage] était extrêmement important pour moi, a dit Dumontier. Quand on a appris le décès de Charlie en Australie, ça a touché tout le monde de la F1. Sur une base plus personnelle, j’ai travaillé 23 ans avec lui. Il m’a appris énormément sur toutes les questions de sécurité: comment préparer un circuit de course et comment voir les failles. Pour ça, je serai éternellement reconnaissant.»