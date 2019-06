Les Capitales musellent les Miners pour un deuxième match consécutif

Une cinquième manche de six points a mené les Capitales à une victoire de 7 à 3, samedi soir, au domicile des Miners de Sussex County. La formation québécoise a donc signé un troisième gain consécutif, dont un deuxième contre les hommes de Bobby Jones, installés au premier rang du classement.

C’est Kody Ruedisili qui a lancé les hostilités de la cinquième manche en claquant un simple. Un mauvais lancer du partant des locaux, Frank Duncan, suivi d’une erreur du joueur de troisième but a ensuite permis au coureur des Capitales de faire le tour du losange.

David Salgueiro, Tyson Gillies et Rian Kiniry ont enchaîné les frappes, tandis que Brendan Fischer a profité d’une erreur du joueur d’arrêt-court des Miners pour marquer. Le double de deux points d’Alan Mocahbee est venu clore le festival offensif des visiteurs.

«Il faut être réalistes, on n’est pas l’équipe la plus talentueuse de la ligue en ce moment, on attend encore quelques guerriers. Mais l’exécution qui laissait à désirer depuis le début de l’année s’améliore grandement. Désormais, on sait qu’on est capable d’offrir une opposition digne de ce nom», a expliqué le gérant Patrick Scalabrini à la fin du match.

Mentionnons l’excellente performance du voltigeur Ruedisili qui a concrétisé trois fois au bâton sur une possibilité de quatre. Il a ajouté un triple, deux simples et deux points marqués à sa fiche.

Tyson Gillies en grande forme

Le frappeur désigné Tyson Gillies a enfilé ses crampons pour la première fois depuis le 23 mai dernier, lui qui était affecté par une blessure à l’ischiojambier. Claquant un simple, un double et produisant un point en cinq présences, il semblait en plein contrôle de ses moyens.

«Il n’est pas encore totalement remis, a avoué Scalabrini, mais il est sur la bonne voie. On lui demande seulement de frapper et de ne pas ouvrir la machine à 100 % quand il court pour éviter toute récidive de blessure. Il s’ennuyait énormément de jouer et ç’a paru aujourd’hui. »

Les Capitales concluront leur voyage à Sussex County à 14h, dimanche après-midi, pour le troisième et dernier match de la série, avant de profiter d’une journée de congé lundi.

Calepin de notes

Même s’il ne s’est trouvé responsable que d’un seul point en six manches et un tiers de travail, le vétéran lanceur Scott Richmond a accordé 12 coups sûrs et n’a accumulé que trois retraits sur des prises.