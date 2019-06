Les Checkers gagnent la coupe Calder

Les Checkers de Charlotte ont mis la main sur la coupe Calder, samedi soir, à Chicago, après avoir vaincu les Wolves par la marque de 5 à 3 dans le cinquième match de la finale.

Le club-école des Hurricanes de la Caroline remporte ainsi leur premier championnat de la Ligue américaine de hockey. Ils succèdent aux Marlies de Toronto qui avaient obtenu le titre la saison dernière.

Andrew Poturalski a inscrit deux buts, dont celui de la victoire en fin de match, pour les Checkers. Trevor Carrick, Morgan Geekie et Zach Nastasiuk ont été les autres marqueurs pour les visiteurs.

Du côté des Wolves, Gage Quinney, Brooks Macek et Cody Glass ont touché la cible.

Menés 3 à 1 avec 3 minutes et 6 secondes à faire au temps réglementaire, les Wolves ont repris espoir grâce au but de Quinney. Peu après, Poturalski a inscrit son deuxième but du match, et son 12e des séries, dans un filet désert.

Malgré la réussite de Glass dans la dernière minute de jeu, l’équipe locale n’a pas été en mesure de compléter sa remontée. Nastasiuk a mis un terme au débat avec 16 secondes à faire en marquant dans une cage abandonnée.

Alex Nedeljkovic a repoussé 26 tirs devant le filet des Checkers tandis que son vis-à-vis, Oscar Dansk, a réalisé 27 arrêts.