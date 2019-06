Objectif photo: Boston, Massachusetts

Boston figure parmi mes villes préférées en Amérique du Nord. Une escapade de ­photographie urbaine dans ses rues au riche patrimoine historique ­saura ­assurément stimuler ma ­créativité. Lors de mon dernier séjour en Nouvelle-­Angleterre, je me suis lancé dans une ­profonde exploration de ses quartiers. La « American’s walking city » offre la ­possibilité d’user ses semelles sur de ­nombreux parcours. La ­freedom trail, le plus populaire de toutes, se caractérise par un tracé peint en rouge. ­Celui-ci propose un trajet menant aux ­principaux lieux ­historiques. Après quelques cartes mémoires saturées d’images de grands classiques, de textures urbaines et d’architecture, je pense avoir en tête l’image du dernier lever de soleil avant mon départ. À l’aurore, je quitte l’hôtel du centre-ville en direction du parc Fan Pier. L’une des plus belles vues de la skyline de Boston se trouve à cet endroit. Dès le ­premier rayon, je ne suis pas déçu de cette sortie matinale !

Appareil : Canon EOS 5D MK III

Objectif : EF 17-40mm f/4L USM

Exposition : 1 sec à F/22

ISO : 50