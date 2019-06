Omnium canadien: les yeux grands à Hamilton

HAMILTON | Deux grands athlètes québécois étaient de passage à Hamilton, samedi, pour assister à la troisième ronde de l’Omnium canadien. Au sommet de leur sport respectif, Marie-Philip Poulin et Mikaël Kingsbury ont observé avec attention les meilleurs golfeurs de la planète.

« C’est impressionnant de les voir garder leur concentration avec tout ce qui se passe aux alentours quand ils jouent. Ils la gardent durant cinq heures. Moi, ma descente ne dure qu’une vingtaine de secondes », a signalé le skieur acrobatique qui voulait voir Rory McIlroy dans le feu de l’action en fin d’après-midi.

« C’est incroyable de voir leur contrôle et leur calme », a renchéri la capitaine de l’équipe canadienne de hockey féminin aux récentes olympiades en Corée, laquelle compte deux médailles d’or olympiques.

Poulin était aussi très impressionnée par leur prestation devant des foules imposantes. Pourtant, elle a fréquemment évolué dans des arénas bondés à craquer aux Olympiques.

« Ce n’est pas la même chose. J’ai 22 coéquipières avec moi. On gère ça en équipe. Au golf, ils sont seuls et ils doivent le faire durant quatre jours, semaine après semaine. C’est long », a-t-elle répliqué en observant au loin la foule massive aux abords du vert du 18e.

Habitués de regarder les tournois à la télévision quand ils ont un moment, les deux athlètes se promenaient sur un parcours du circuit de la PGA pour la première fois de leur vie. Une expérience qu’ils n’oublieront pas de sitôt. Ils ont pu dresser certaines similarités dans la réalité de chacun des sports, tout en prenant des notes sur les habitudes des meilleurs au monde.

À l’entraînement

Ce passage éclair dans la région de Hamilton les a fait décrocher de l’entraînement l’instant de 24 heures.

Même si la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) a cessé ses opérations à la fin mars, Poulin n’a pas arrêté l’entraînement. Âgée de 28 ans, elle vise une quatrième participation aux Olympiques en 2022 à Pékin, en Chine.

C’est la motivation qui l’incite à se rendre au gymnase et à l’aréna. « C’est encore ma passion. J’adore me dépasser chaque jour. Je suis chanceuse d’être entourée par l’équipe nationale. Dans toute cette histoire malheureuse de la LCHF, c’est triste pour les filles qui ne jouent pas dans les équipes nationales. Il faut trouver une option pour fonder une nouvelle ligue. Il faut être patiente. »

Encore meilleur

Avec ses huit globes de cristal, ses médailles olympiques, ses titres de championnats du monde et plus de 50 victoires sur le circuit de la Coupe du monde, Kingsbury ne lèvera pas le pied à l’hiver 2019-2020. Bien au contraire, avec le Japonais Ikuma Horishima et le Français Benjamin Cavet qui poussent, le « King des bosses » veut continuer à repousser ses limites.

Celui qui a réalisé un premier « cork 1440 » à la perfection en course peut faire encore mieux. « Dans ma progression, je suis rendu à environ 88 % durant les bonnes journées, a-t-il évalué. Le 100 % est inatteignable selon moi. Il y a encore place à des améliorations. »

« Je n’ai pas atteint mon plein potentiel. J’ai encore des choses à travailler. C’est ce qui est motivant. Ce n’est pas de gagner toutes les courses qui me motive. C’est de travailler sur certains points techniques pour être meilleur. Je veux repousser mes limites et celles de mon sport. Les changements constants me gardent à l’affût. »

La nouvelle saison débutera le 7 décembre prochain en Finlande.