Photos souvenirs: Céline Dion

Seulement 14 ans

Photo d'archives

Céline Dion en 1982, aux côtés de Jean-Pierre Ferland et Claude Léveillée, qui semblent ravis d’entendre cette talentueuse jeune chanteuse s’exécuter. Cette année-là, Céline lançait déjà un troisième album, Tellement j’ai d’amour... et elle faisait ses débuts en France, notamment à l’émission de Michel Drucker, en plus de remporter la médaille d’or au Festival mondial de la chanson de Tokyo, alors qu’elle représentait la France.

Le grand départ

Photo d'archives, André Viau

Céline, âgée de 17 ans, en 1985, alors qu’elle amorçait sa première véritable tournée de spectacles et lançait un huitième album. Elle bossait très fort pour se faire une place au soleil et ses efforts portaient fruit. L’année précédente, elle avait chanté Une colombe devant le Pape Jean-Paul II au Stade Olympique de Montréal, devant 65 000 personnes, et sorti trois nouveaux albums, dont une première compilation de ses succès.

Top des palmarès

Photo d'archives, Daniel Mallard

Le look du tonnerre de Céline, 22 ans, au printemps 1990. Elle lançait alors Unison, son premier album en anglais, et sa chanson Where Does My Heart Beat Now atteignait l’enviable 4e place au prestigieux palmarès Billboard des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis. En 1990 aussi, la chanteuse perdait complètement la voix à cause de nodules et elle apprenait à bichonner son précieux instrument vocal.

Refuser un Félix

Photo d'archives, André Viau

Une Céline bouleversée, lors du Gala de l’ADISQ à l’automne 1990. Elle avait dû refuser le trophée que lui décernait l’industrie, puisque ce prix était attribué à « L’artiste anglophone de l’année ». Même si elle connaissait alors ses premiers grands succès en anglais aux États-Unis, la chanteuse voulait être reconnue en tant qu’artiste québécoise francophone.

Entrevue inoubliable

Photo d'archives, Tele-Metropole

En entrevue avec Lise Payette à l’émission Tête-à-tête, diffusée en octobre 1992, il y a près de 30 ans. La chanteuse à cœur ouvert, émue aux larmes, se racontait. Amoureuse de son impresario René Angélil, la jeune femme de 27 ans avait malgré tout protégé son secret alors qu’elle avait envie de crier son amour au monde entier. Deux ans plus tard, elle épousait l’homme de sa vie lors d’un somptueux mariage.

► Céline Dion est la nouvelle porte-parole mondiale de L’Oréal Paris. Cette photo de Sofia Sanchez et Mauro Mongiello en témoigne.

► La chanteuse donnera le coup d’envoi de sa nouvelle tournée Courage World Tour au Centre Vidéotron de Québec les 18, 20 et 21 septembre. Elle se produira ensuite au Centre Bell de Montréal les 26, 27 et 30 septembre, 1er, 4 et 5 octobre, puis à Ottawa les 15 et 16 octobre. Elle visitera une cinquantaine de villes canadiennes et américaines. Pour toutes les dates : celinedion.com.

► La tournée sera accompagnée du lancement d’un nouvel album, Courage, prévu pour le mois de novembre.

► Céline termine sa résidence au Caesars Palace de Las Vegas aujourd’hui, le 8 juin, plus de 15 ans après les débuts de sa première résidence.