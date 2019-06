Prêts à relever un gros défi

La pièce Broue est de retour avec, cette fois, les comédiens Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville à la distribution. Après des mois de répétitions, le trio est fin prêt à rencontrer son public dans un nouvel environnement : la taverne Chez Willy.

« On a la chienne et on a hâte », lance d’emblée Martin Drainville, qui s’est confié au Journal à quelques jours de la première de la nouvelle mouture de Broue. Le comédien est conscient que les attentes sont élevées : « On chausse de grandes pointures », explique-t-il, faisant référence au précédent trio composé de Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier, dont la popularité les a menés au record mondial de longévité d’une pièce jouée avec la même distribution dans le livre des records Guinness.

Le trio œuvre sous le nom de Productions Ménage à trois depuis 2013. Ensemble, les acteurs ont déjà monté six pièces, soit une à chaque saison estivale. Toutefois, cette septième représente de loin leur plus gros défi.

« Michel, Marc et Marcel sont non seulement des comédiens de grand talent, mais en plus, après 38 ans, leur spectacle était excessivement bien huilé », fait remarquer Martin Drainville, qui avait vu la pièce en 1985 alors qu’il étudiait au Théâtre Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse et qu’il y travaillait comme placier. « J’avais été happé par cette pièce. »

Distribution des rôles

Le trio s’est prêté à de nombreuses lectures avant de déterminer qui allait jouer qui. La pièce qui compte en tout 18 personnages, dont les principaux sont Bob, Pointu et Verrue. Les trois comédiens ont voulu s’approprier les rôles différemment de leurs prédécesseurs. « Ç’a été un travail laborieux, car en changeant les rôles, il fallait aussi penser au temps nécessaire pour les changements de costume en arrière-scène », indique le comédien.

Ainsi, Benoît Brière interprétera sept personnages dont Verrue, le fameux itinérant jadis personnifié par Michel Côté. De son côté, Luc Guérin campera six personnages, dont Bob, autrefois incarné par Marc Messier. Quant à Martin Drainville, c’est lui qui aura le plaisir de se glisser dans la peau de Pointu, que jouait également Michel Côté, en plus de s’approprier cinq autres personnages. « C’est assez équilibré, chacun est présent pratiquement le même temps sur scène », précise-t-il.

On apprend également que le texte demeurera pratiquement le même, mais que l’ordre de certaines scènes a été déplacé. « Le texte a évolué au fil du temps, rappelle Martin Drainville. On a tout revisité et on s’est permis de reprendre certaines répliques qui avaient été larguées avec le temps. »

Côté décor, on aura droit à une nouvelle taverne, de là l’appellation « Nouvelle administration », puisque l’ancien décor a été préservé pour servir à une exposition au Musée de la civilisation.

« On est assez fier de ce que l’on a réussi à en faire, avance Martin Drainville. Nous avons réussi à la faire nôtre sans la dénaturaliser. »

L’enjeu féministe

Campée en 1979, une époque qui coïncide avec la montée du féminisme, la pièce se déroule à la veille d’une loi obligeant les établissements à admettre les femmes dans ce lieu jadis réservé aux hommes.

« Cette pièce est un vrai cadeau, souligne Martin Drainville. On a beaucoup de plaisir à répéter. » D’ailleurs, à l’instar de la pièce Les 3 ténors, qu’ils ont produite en 2017, les trois comédiens n’ont pas fait appel à un metteur en scène, préférant se diriger eux-mêmes.

Quels sont les plans futurs pour Broue ? « Tant qu’il y aura de la demande et qu’on aura du plaisir à le faire, la porte demeure ouverte pour poursuivre des tournées », conclut-il.

Par ailleurs, Martin Drainville est en tournage pour la 10e saison de LOL:-). Il sera également de la distribution de la nouvelle série télé de Serge Boucher, Fragile, diffusée sur ICI Tou.tv Extra à la fin de l’été et ensuite sur ICI Radio-Canada Télé.

