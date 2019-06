Vive le barbecue!

Le barbecue : quelle merveilleuse façon de savourer l’été ! Dès que les belles journées commencent à se pointer, à l’heure du souper, tous les quartiers du Québec sont envahis d’effluves de cuisson sur le barbecue. Comme si on s’était tous passé le mot !

Tout le monde aime le barbecue parce que tout est meilleur après un passage sur ses grilles brûlantes. C’est convivial et c’est rassembleur. Et un simple petit barbecue à briquettes fait le travail, pas besoin d’investir une fortune pour profiter de ce plaisir de saison.

Bien sûr, en cuisinant souvent sur le barbecue, votre consommation de viande risque de grimper en flèche cet été. C’est pourquoi je vous propose, dans ce cahier spécial, des choix qui feront une belle place à la variété.

Vous aurez plein d’idées pour réinventer vos burgers en les garnissant de condiments santé et d’une foule de légumes colorés. Je vous invite aussi à oser le barbecue végé et à célébrer les fruits et les légumes en créant de généreuses tablées festives. Et vous pourrez délaisser les produits du commerce, coûteux et souvent très salés, en préparant vos propres marinades, trempettes, sauces et mélanges d’épices. Vous verrez, c’est d’une grande simplicité.

Pour moi, l’été rime avec légèreté. Grâce aux recettes de ce cahier, vous passerez moins de temps à cuisiner, et vous aurez donc plus de temps pour profiter des belles soirées. Vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour bien manger. Des marinades minute, des préparations rapides et des viandes grillées à l’avance qui vous attendent dans le frigo lorsque vous rentrez du boulot. Tout pour alléger vos soirées cet été !

Santé !

Geneviève

À chacun son burger !

Une boulette, mais mille façons de la déguster grâce à un bar ouvert de garnitures colorées. Classique ou réinventé ? C’est à vous de décider. Laissez-vous aller, c’est ma tournée !

Les idées de garnitures Placez au centre de la table plusieurs choix de garnitures parmi celles-ci. ­Prenez ce que vous avez sous la main et osez essayer de nouvelles idées. Pas de règle à respecter, laissez-vous aller ! Légumes Tomates Carottes râpées Oignons verts hachés Légumes grillés Salade de chou Concombres tranchés Oignons rouges émincés Oignons caramélisés Verdures Jeunes épinards Micropousses Roquette Laitue Boston Luzerne Mâche Marinades Légumes marinés : artichaut, navet, oignon, carotte, daikon, aubergine, poivron Cornichons à l’aneth Piments forts marinés Olives tranchées Fromages Chèvre Havarti Gouda fumé Cheddar fort Brie allégé Mozzarella fraîche Ricotta Suisse Charcuterie Prosciutto Pancetta grillée Fruits Tranches d’ananas grillé Tranches de pomme, de poire ou de pêche Condiments et sauces Mayonnaise Moutarde jaune, Dijon, à l’ancienne, au miel Relish, ketchup aux fruits Sauces piquantes : sriracha, sambal œlek, tabasco Sauce BBQ Tapenade d’olives Pesto Kimchi Choucroute Chutney Tomates séchées Burger de porc aux épices à steak Photo courtoisie, Maude Chauvin ► Cliquez ici pour consulter la recette. Sauce à burger Photo courtoisie, Maude Chauvin ► Cliquez ici pour consulter la recette.

Poulet polyvalent

BBQ en mode végé

Y a pas juste les viandes qui veulent se faire griller sur le barbecue. Les plats végés ont aussi envie de passer en mode été.

Brochettes de tofu mariné à la grecque

Photo courtoisie, Maude Chauvin

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Légumes grillés sur le barbecue

Photo courtoisie, Maude Chauvin

► Cliquez ici pour consulter la recette.

C’est l’heure de l’apéro !

On appelle les copains, on invite les voisins, on crinque la musique et on profite du beau soleil de fin d’après-midi pour festoyer. Pas besoin d’occasion spéciale, l’été passe si vite, il faut en profiter.

Salsa aux légumes grillés

Photo courtoisie, Maude Chauvin

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Salade de Melon et halloumi

Photo courtoisie, Maude Chauvin

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Les incontournables du BBQ

Que seraient nos barbecues sans ces deux recettes indispensables ? Plus besoin de les acheter, vous savez maintenant comment les préparer. Cet été, c’est vous qui ferez les meilleurs barbecues du quartier !

Sauce BBQ maison

Photo courtoisie, Maude Chauvin

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Épices à steak maison sans sel

Photo Fotolia

► Cliquez ici pour consulter la recette.