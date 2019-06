5 destinations vélos de montagne

Le vélo de montagne poursuit son ascension ! Voici cinq destinations qui font grandir cette passion chez les débutants, autant que chez les experts, dans les environs de Québec.

Sentiers du Moulin

Photo courtoisie, Nick Dignard

Les Sentiers du Moulin sont très appréciés des cyclistes avides de sensations fortes, mais ils proposent également des sentiers de niveaux débutant et intermédiaire, ainsi qu’une piste sur poussière de pierre destinée aux familles. D’ailleurs, les vélos Garneau y sont prêtés gratuitement aux enfants de 12 ans et moins. Le réseau de 40 km compte 9 sentiers de type enduro et 13 de type cross-country. D’ici deux ans, 20 km bonifieront cette offre. L’automne dernier, le centre a ouvert deux autres projets. L’un, développé sur des terrains municipaux, comprend trois pistes totalisant 4 km de sentiers intermédiaires. L’autre, sur le mont Tourbillon, fait place à une piste (2,5 km) experte d’enduro nommée Wolverine.

Parc régional du Massif du Sud

Photo courtoisie, Artson Image

Situé à Saint-Philémon, sur le territoire des MRC de Bellechasse et des Etchemins, le parc régional du Massif du Sud propose 17 km de sentiers de type single-track réservé aux vélos de montagne, ainsi que 30 km de sentiers multifonctionnels, larges et gravelés, où cyclistes, randonneurs et adeptes d’équitation se côtoient. Ces sentiers les mèneront notamment jusqu’au sommet du mont du Midi (915 m) et du mont Saint-Magloire (917 m), le plus haut sommet de la région de Chaudière-Appalaches, offrant une vue extraordinaire. Récompense bien méritée ! Les familles et les cyclistes de tous les niveaux peuvent parcourir les sentiers de vélo de montagne à leur rythme, car il y a très peu d’obstacles à franchir (ou à contourner). Cette activité. qui continuera de s’y développer, complète bien un séjour en nature, combiné à du géocaching, au parcours d’hébertisme, etc.

Vallée Bras-du-Nord

Photo courtoisie, Philippe Jobin

Direction Portneuf pour découvrir la centaine de kilomètres de sentiers de vélo de montagne que réserve la Vallée Bras-du-Nord, dans les secteurs Saint-Raymond (intermédiaires) et Shannahan (débutants, intermédiaires et avancés). Ce dernier secteur est situé dans une ancienne vallée glaciaire dévoilant un paysage d’une grande beauté, qui mérite qu’on s’y attarde le temps de quelques pauses. Une grande partie de ces parcours sont entretenus par des jeunes de 16 à 30 ans en réinsertion sociale qui font un travail formidable. Les sentiers, majoritairement de type single-track, séduiront les amateurs d’enduro et de cross-country. D’ici 2022, l’ouverture de 40 km de sentiers supplémentaires est prévue.

Mont-Sainte-Anne

Photo courtoisie, Mont Sainte-Anne

Reconnu comme la Mecque du vélo de montagne, le Mont-Sainte-Anne, sur la Côte-de-Beaupré, marie le cross-country et la descente grâce à l’opération de sa télécabine panoramique. Dès juillet, un nouveau sentier de 4,5 km (débutant/intermédiaire) rejoindra les deux secteurs de la montagne et rendra désormais le sommet accessible à tous, pas seulement aux adeptes de la descente. Les investissements et le développement n’ayant pas cessé depuis 2017, la montagne d’une altitude au sommet de 800 m et d’une dénivellation de 625 m, est aujourd’hui sillonnée par 135 km de XC et All-Mountain (54 sentiers) et 30 km de descente (12 pistes). Le nouvel abonnement Enduro donne accès à une remontée par jour et à tous les sentiers de vélo.

Empire 47

Photo courtoisie, Empire 47

C’est une trentaine de kilomètres de sentiers de vélo de montagne que propose Empire 47, en ce début de saison, à Lac-Delage et Stoneham. À la fin du mois d’août, ce nombre grimpera à 40 pour le plus grand bonheur des amoureux de ce sport. Et ce n’est pas terminé ! Dans les deux prochaines années, 900 000 $ seront investis pour atteindre le cap des 60 km. Tourné vers la famille, en proposant des programmes jeunesse dès l’âge de 3 ans, Empire 47 a tout pour faire progresser les cyclistes et les aider à atteindre leur objectif, qu’il soit récréatif ou compétitif. Le site, à la base plat et semi-plat, compte sur deux montagnes pour offrir des sentiers de tous les niveaux, de la piste familiale à la Haute Valkyrie, un des sentiers les plus difficiles de la région. Tout le monde y trouve son compte.