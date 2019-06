Brooks Koepka en confiance vers l’Omnium américain

HAMILTON | Brooks Koepka avait signalé en début de semaine à l’Omnium canadien qu’il se fichait complètement à son résultat au club de golf d’Hamilton. Il ne pouvait mieux dire.

En route vers Pebble Beach où il défendra à nouveau sa couronne à l’Omnium des États-Unis cette semaine, le double vainqueur n’a pas offert sa meilleure prestation en préparation à Hamilton.

Son jeu court a sauvé ses égards sur les tertres. Néanmoins, Koepka s’est dit satisfait alors qu’il voulait quitter le Canada en confiance. Il a signé une carte finale de 70 (É). Il a effacé ses trois oiselets avec un boguey au 10e et un affreux double boguey au 72e trou. Il a finalement terminé au 50e échelon.

« Mon jeu court est à point. J’ai bien fait avec mon fer droit et mes approches autour des verts, a indiqué celui qui a pris les 61e et 21e rangs au chapitre des roulés et des approches coupées, respectivement.

Houston, on a un problème !

« Je n’ai pas frappé dans les allées comme je le voulais avec mon bois de départ, a ensuite ajouté celui qui a affiché une précision moyenne de 56,9 % à ses 56 longues balles.

« J’ai observé que mes trajectoires fuyaient vers la droite, a précisé le puissant golfeur droitier. Il faut que je trouve quelle en est la raison. Il faudra faire quelques ajustements. Je ne me sentais pas si confortable sur le parcours. »

Koepka aura à chercher ce qui cloche avec son balafré en main. À sa sortie du terrain, il ne voulait pas s’étendre sur le sujet, lui qui n’avait aucune idée des raisons expliquant ses coups errants dans l’herbe longue du club de golf d’Hamilton. Habituellement, il ne tarde pas à corriger les points techniques afin de retrouver sa touche.

Groupe prestigieux

Le champion de quatre des huit derniers tournois majeurs cherchera à entrer dans un groupe sélect à Pebble Beach. Dans l’histoire de l’omnium américain, seul Willie Anderson a réussi à remporter trois championnats de suite entre 1903 et 1905. Hogan a également réussi l’exploit en trois présences consécutives, soit en 1948, 1950 et 1951. Il avait raté l’édition 1949, lui qui se remettait d’un grave accident de voiture qui aurait pu lui coûter sa carrière.

Dans l’histoire, Jack Nicklaus, Bobby Jones, Ben Hogan et Anderson comptent quatre titres du US Open. Hale Irwin et Tiger Woods en ont chacun trois.