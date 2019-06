Côte-Nord: manifestation de pêcheurs à Port-Cartier

Des dizaines de pêcheurs amateurs ont manifesté à Port-Cartier sur la Côte-Nord, dimanche, pour demander des assouplissements à Pêches et Océans Canada.

La pêche, c'est une question d'identité pour ces Nord-Côtiers dont les ancêtres se sont abondamment nourris de la mer. Ces citoyens revendiquent donc des droits traditionnels sur une pêche qui en était autrefois une de subsistance.

«Mes grands-parents ont ramassé les "clams" [palourdes] et les petits crabes. Ça fait qu'on revendique la même chose qu'on pourrait avoir sans être obligés d'aller dans l'illégalité», a expliqué une manifestante.

Ils souhaitent que des mollusques et des crustacés qui sont abondants et qui ne sont pas menacés puissent être pêchés légalement.

«Depuis que je suis petit garçon, on a tout le temps été sur la batture pour manger des fruits de mer. Là, c'est rendu qu'on y va et on est tout le temps "watchés" et on se fait arrêter», ajoute un homme.

Bourgot, crabe tourteau et homard sont des exemples d'espèces qui sont visées.

«C'est incompréhensible. On se bat pour quelque chose qui nous appartient! On ne va pas chercher quelque chose à d'autres!» déclaré l’organisateur de la manifestation Jean d’Ars Morin.

Députés et maire appuient les revendications. «Aujourd'hui, le homard est là, pas loin de chez nous, mais par contre, on ne peut pas y toucher», de dire Alain Thibault, maire de Port-Cartier.

«Ils veulent avoir accès, et sans avoir des amendes», affirme la députée de Duplessis Lorraine Richard.

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs milite aussi pour un assouplissement des règles.