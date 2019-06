Critérium du Dauphiné: «Je suis prêt» - Hugo Houle

Hugo Houle (Astana) est de retour en selle et en pleine possession de ses moyens pour attaquer le Critérium du Dauphiné, que les cyclistes sur route considèrent comme la dernière préparation en vue du Tour de France.

«C’est la deuxième fois seulement que je fais le Critérium, mais je connais bien les routes. J’habite pas très loin du circuit et j’ai couru à pas mal de reprises dans le coin», a dit le Québécois en direct de la France.

Dimanche, la première étape de 142 kilomètres disputée entre Aurillac et Jussac a été remportée au sprint par le Norvégien Edvald Boassen Hagen (Dimension Data). Il a devancé les Belges Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Les 60 premiers au classement ont fini dans le même temps que le vainqueur.

«C’était une journée stressante, mais à la fin, ç’a bien été pour nous. Nous avons failli gagner l’étape avec Magnus Cort (37e) qui était dans l’échappée avec six coureurs. L’échappée était dangereuse parce qu’il y avait des gars très forts dedans. Ç’a roulé quand même très vite toute la journée dans le peloton. Malheureusement pour mon coéquipier, il a été repris avec 500 mètres à faire. C’est sûr qu’il était un peu déçu, mais bon, il a essayé et mis de la pression», a expliqué Houle.

L’athlète originaire de Sainte-Perpétue pointe quant à lui en 132e place à 10 minutes 46 secondes de Boassen Hagen dans un peloton de 27 coureurs. «J’ai fait mon travail pour bien placer mes coéquipiers au pied de la dernière montée assez raide de 3,6 kilomètres avec une descente sinueuse et pas mal de virages. Après, je suis rentré tranquille pour économiser mon énergie parce qu’il risque d’y avoir pas mal d’action cette semaine et nous gardons nos forces pour les étapes clés.»

Houle a ajouté que, pour la première étape, l’objectif de l’équipe était de garder leur leader Jakob Fuglsang aux avant-postes pour le classement général. «Il est arrivé sur le circuit final assez satisfait.»

Le Canadien Michael Woods (EF Education First) est quant à lui 31e.

Les cyclistes seront de retour en action lundi pour la deuxième des huit étapes de cet événement. Ils participeront à une course de 180 kilomètres entre Mauriac et Craponne-sur-Arzon.

Direction Tour de France?

Pour Houle, il n’y a aucun doute que tous ses adversaires sont en grande forme à cette préparation générale du Tour de France qu’est le Critérium du Dauphiné. Lui-même a d’ailleurs participé à un camp d’entraînement de deux semaines en altitude en prévision de cette compétition qui a commencé dimanche.

«Dans chacune des équipes, tous les coureurs veulent être sélectionnés. Je suis prêt. C’est important de bien performer et de faire de belles courses parce que c’est là-dessus que nous sommes jugés. La forme est bonne et je ne suis pas inquiet de ce côté. Je fais ce que j’ai à faire et ce que l’équipe me demande, alors il ne devrait pas y avoir de problèmes», a-t-il conclu.