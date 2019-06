Frappé d’un AVC et seul pendant deux semaines

Un homme de l’Estrie est resté coincé seul chez lui pendant plus de deux semaines, abandonné à son triste sort, en raison d’un important accident vasculaire cérébral (AVC).

C’est son ex-conjointe, Sonia Boire, qui l’a découvert dans son appartement alors qu’elle n’avait plus de ses nouvelles depuis plusieurs jours.

« Lorsque je suis arrivée, il était dans son lit et il pleurait », raconte-t-elle

« Il y avait des spots de moisissure dans son lit, car il avait uriné et l’odeur était nauséabonde », ajoute-t-elle.

« Je n’étais plus capable de crier pour appeler de l’aide », relate-t-il.

De peine et de misère, il est parvenu à s’abreuver afin d’éviter la déshydratation.

« Je pesais autour de 225 livres et lorsque les médecins ont vérifié mon poids à l’hôpital, j’étais rendu à 180 », fait remarquer M. Claveau.

Mme Boire confirme que son ex-conjoint avait les joues creuses et qu’il était très maigre lorsqu’elle l’a découvert.

Les médecins lui ont fait savoir qu’il aurait besoin d’un peu plus d’une année pour se rétablir.

« S’il avait été soigné dans les quatre premières heures et demie, on aurait pu lui donner un médicament qui a le potentiel de débloquer l’artère et de faire disparaître l’AVC », soutient le médecin.