La lumière au bout du tunnel

Après avoir passé une grande partie du début de saison au fond du classement en étant incapables de produire offensivement, les Capitales semblent en voie de renverser la vapeur.

Dans leurs six derniers affrontements, ils ont marqué autant de points que dans les douze précédents, soit 38. Une production offensive intéressante qui n’est pas étrangère aux trois victoires obtenues par les Capitales à leurs quatre dernières parties.

D’ailleurs, malgré une défaite contre Sussex County dimanche soir, Québec n’est plus qu’à 1,5 match des Aigles de Trois-Rivières, au cinquième rang de la Ligue Canam. Une situation fort agréable qui se reflète dans l’attitude des hommes de Patrick Scalabrini sur le terrain.

«C’est sûr que plus on gagne, plus les gars sont heureux et qu’ils prennent confiance. Ça vient avec les victoires. Mais il y a aussi le fait qu’il y a plusieurs joueurs qui savent qu’ils doivent connaître de bons matchs. Car dès que certains blessés ne le seront plus, il y a des gars qui seront libérés», a indiqué le gérant des Capitales.

Rappelons que TJ White et Jhalan Jackson sont toujours incommodés par des blessures.

Des changements qui paient

L’ajout des joueurs d’avant-champ Michael Baca et Brandon Fischer a fait du bien à la défensive des résidents du Stade Canac. Baca s’est même révélé être une surprise au bâton. Depuis son arrivée, vendredi dernier, il a produit quatre points et frappé six coups sûrs, dont un double et un triple.

Sans oublier que depuis quelques matchs, les entraîneurs des Capitales ont changé de stratégie à l’attaque. Comme Québec ne possède pas réellement de gros frappeurs, excluant les Cubains qui sont toujours coincés de l’autre côté de la frontière et les blessés, l’équipe doit miser sur autre chose : sa vitesse. Une stratégie qui semble porter ses fruits jusqu’à maintenant.

Mentionnons que le voltigeur recru David Salgueiro domine le circuit au chapitre des buts volés, avec douze en 21 matchs. À ce rythme, il pourrait battre le record de 51 instauré par Breland Almadova, des Miners de Sussex County, en 2018.