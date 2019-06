Les Blue Jays balayés par les Diamondbacks

Les Diamondbacks de l’Arizona ont marqué huit points en troisième manche, dont sept aux dépens du lanceur Clayton Richard, dimanche après-midi, à Toronto, où ils ont défait les Blue Jays par la marque de 8 à 2. En plus de balayer la série de trois matchs en sol canadien, les D-backs ont infligé un quatrième revers consécutif aux Jays.

L’équipe locale avait pourtant bien amorcé la rencontre, prenant les devants 2 à 0 grâce à un circuit en solo de Lourdes Gurriel fils et à un double productif de Danny Jansen.

Les choses se sont gâtées en troisième manche, alors que le partant des Jays s’est totalement effondré devant les frappeurs des Diamondbacks.

Richard (0-2) a notamment concédé un circuit de deux points à Carson Kelly et une longue balle en solo à Ketel Marte.

Tim Locastro a produit trois points à l’aide d’un triple tandis que Kevin Cron a poussé deux coureurs au marbre avec un simple.

Richard a été chassé du monticule après deux manches et deux tiers.

Du côté des Diamondbacks, Robbie Ray (5-3) a été beaucoup plus solide sur la butte. Le lanceur partant a accordé deux points, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers, en plus de retirer 10 frappeurs sur des prises.

Les Jays bénéficieront d’une journée de repos avant d’entreprendre une série de trois matchs mardi, à Baltimore, contre les Orioles.