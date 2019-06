Les cafés glacés au banc d’essai

Avec le retour de la chaleur, on apprécie les boissons rafraîchissantes. C’est le cas du café, qu’on aime bien froid. Si plusieurs brûleries offrent cette option, les supermarchés ont aussi un étal bien garni d’options de cafés glacés. Cette semaine, cette boisson populaire passe au banc d’essai.

► Notre analyse

27 cafés ont fait l’objet de notre analyse. Une portion de 250 ml (1 tasse) a été établie pour des fins de comparaison.

Chaque portion apporte, par portion :

De 11 à 250 calories

De 0 à 9,2 g de lipides (de 0 à 6 g de gras saturés)

De 0 à 8 g de protéines

De 0 à 40 g de sucres

De 0 à 210 mg de sodium

De 0 à 21 % VQ de calcium

Les meilleurs choix

Quelques marques offrent des options de café qui ne contiennent aucun sucre ajouté, ce sont donc les meilleurs choix.

Le café Kicking Horse Smart Ass et Kick Ass ne contiennent que deux ingrédients : eau filtrée et café biologique. Ce sont les ­meilleurs si vous appréciez ­l’amertume du café noir, non sucré et non additionné de lait. Ces options n’apportent que 13 calories et 3 à 8 mg de sodium.

Le café Station Cold Brew Coffee Co. style Nouvelle-Orléans est ­aussi ­dépourvu de sucre. Il n’apporte que 11 calories. Avec 4 g de sucres, les deux autres saveurs de la même ­compagnie (moka et noix de coco) sont aussi de bons choix. Ils contiennent du sucre de canne et des saveurs ­naturelles. Ils apportent 28 calories et 7 mg de sodium.

Le café infusé à froid ­Starbucks est aussi ­dépourvu de sucre et de sodium et ne contient que 12 calories. Il apporte du carbonate de potassium et de l’acide ­ascorbique (vitamine C).

D’autres options se distinguent par un apport en sucres raisonnable (10 g et moins). C’est notamment le cas de ­Happy Planet Go Nuts! Café à base de lait de noix et sucre de canne bio. Si on souhaite un café avec du lait régulier, les options du commerce sont peu alléchantes (le meilleur choix de Starbucks en termes de sucres contient du sucralose et plusieurs additifs). Conclusion : faire votre café latte freddo à la maison !

Les moins bons choix

Le café Tim Hortons cappuccino glacé original est le plus calorique (250), parmi les plus riches en gras saturé (3,3 g) et le plus sucré (40 g, soit près de 10 c. à thé de sucres) du banc d’essai. Il contient aussi quelques additifs alimentaires comme des arômes artificiels et du phosphate potassium dibasique. Avec le même apport calorique et 38 g de sucres, la saveur moka de la même marque n’est guère plus avantageuse. L’option vanille, avec 233 calories et 36 g de sucres se classe aussi dans nos moins bons choix.

Avec 28 g de sucres (près de 7 c. à thé de sucres), les cafés ­Starbucks Frappuccino s’mores, moka au chocolat blanc, caramel, vanille et moka comptent parmi les options les plus sucrées du banc d’essai. Ces produits apportent entre 160 et 185 calories et contiennent un peu moins d’additifs que le choix précédent.

Le café Starbucks Doubleshot espresso et crème contient près de 8 g de gras (dont 4,6 g de gras saturés). Il apporte aussi 22 g de sucres par portion. On dénote aussi la présence de carbonate de potassium et de phosphate tripotassique.

La dernière option plus sucrée est le café ­Cappucino moka de Bolthouse Farms. Chaque portion de 250 ml apporte 29 g de sucres.

► Question de portion

Plusieurs des cafés sont offerts en portion individuelle de 192 à 444 ml. En consommant le format complet, on peut facilement atteindre 300 calories et 48 g de sucres (soit l’équivalent de plus de 11 c. à thé de sucre). Un bilan assez lourd pour une seule boisson !

► Café infusé à froid

Ce café gagne en popularité. Considérant l’extraction lente des composantes aromatiques, le café est moins amer et moins caféiné. L’ajout de sucre est moins recherché puisque le café affiche moins d’amertume. Pas étonnant que ce café connaisse une croissance significative.

Les cafés à base de laits végétaux : un meilleur choix ?

Les cafés qui contiennent des boissons végétales de noix ou de coco connaissent un essor en supermarché. C’est notamment le cas de Dose Cold brew avec cajou, d’Earth’s Own SoFresh Cold Brew café et de Califia Farms café infusé à froid.

Le produit Dose est le plus gras du banc d’essai (9,2 g) avec la présence de noix de cajou. Sa teneur en gras ­saturé est ­toutefois fort ­convenable (1,5 g). Les teneurs en sucre de l’ensemble des produits à base de laits végétaux sont modérées (7-13 g), mais les produits comptent parmi les plus salés du banc d’essai.