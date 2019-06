Travaux sur le pont de l’île d’Orléans: les commerçants prêts à se «battre»

Des commerçants réclament carrément l’interruption des travaux à l’approche du pont de l’île d’Orléans pendant la fin de semaine, «sinon ça va être catastrophique pour plusieurs d'entre eux», craint la chambre de commerce locale.

Le constat des gens d’affaires de l’île est sans appel. «Il ne peut pas y avoir des travaux la fin de semaine. C’est totalement impossible économiquement. Donc, on va se battre et on va se battre tous les jours s’il le faut. Il faut que les travaux cessent la fin de semaine», martèle Élizabeth Dion, vice-présidente des relations publiques de la Chambre de commerce de l’île d’Orléans, qui compte plus d’une centaine de membres.

Toute la fin de semaine, un chantier au nord du pont a créé une entrave majeure, forçant les automobilistes à circuler en alternance. Cette entrave devrait être levée tôt lundi matin, mais se répètera lors des deux prochaines semaines selon l’échéancier établi par le ministère des Transports.

«C’est mort»

Alors que certains ont patienté pendant près de deux heures pour traverser le pont, samedi, la congestion était bien moindre dimanche. «Ce n’est pas normal. Le dimanche est l’une des plus grosses journées. Ça devrait être plein : il ne pleut pas, il faut chaud», et pourtant «c’est mort sur l’île», remarquait samedi Mme Dion.

Le regroupement de gens d’affaires n’est pas tendre à l’endroit du ministère des Transports, bien que les travaux avaient été annoncés à l’avance. «Ç’a été mal expliqué ou ç’a été mal planifié. Quelque chose a été mal fait, c’est clair», croit Élizabeth Dion.

Le MTQ a demandé aux commerçants de faire preuve d’un peu de patience, promettant de «faire le point» aujourd’hui sur l’avancement des travaux.

«On va regarder ce qu’il est possible de faire pour les prochaines semaines, mais laissons finir les travaux de la présente fin de semaine», a dit le porte-parole du MTQ, Guillaume Paradis.

Moindre mal

Alors que les commerçants auraient souhaité que les travaux soient réalisés plus tôt, en mai, le MTQ a retenu la «moins pire des solutions», selon son porte-parole. «Malheureusement, on intervient sur une route qui est un lien unique et ça, on ne peut rien y faire», mentionne-t-il.

Au printemps, l’amplitude des marées aurait compromis le chantier, affirme-t-il. «À l’automne, c’est les pommes. Alors, il fallait trouver la moins pire des fenêtres dans tout ça et c’était le début juin.»

Or, on ne peut réaliser ces travaux sur de courtes plages horaires, comme pendant la nuit, car il faut procéder à l'excavation des sols puis reconstruire la chaussée.

Le MTQ insiste que ces travaux, qui ciblent les berges du pont, sont indispensables. «Ce sont des travaux de stabilisation qui, s’ils n’étaient pas réalisés, pourraient compromettre la pérennité du lien», ajoute Guillaume Paradis.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, n’était pas disponible pour commenter ce dossier, nous a indiqué son cabinet dimanche.