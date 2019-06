Les Miners rendent la pareille aux Capitales

Après avoir fait le coup aux Miners de Sussex County la veille, les Capitales ont connu une sixième manche désastreuse en accordant cinq points, permettant aux locaux de l’emporter 8 à 6, dimanche après-midi.

Si Québec avait réussi à limiter les résidents du Stade Skylands à trois points samedi malgré une production de 16 coups sûrs, les hommes de Patrick Scalabrini n’ont pas eu autant de chance cette fois-ci. Les 11 claques de leurs rivaux, jumelées à plusieurs erreurs défensives, ont été fatales pour les Capitales.

En sixième manche, Audy Ciriaco a d’abord claqué un double aux dépens du releveur Lachlan Fontaine. Un but sur balles suivi d’un mauvais lancer de Fontaine, puis d’une erreur du voltigeur Chris Shaw, ont permis aux locaux d’ajouter deux points au tableau indicateur.

Le releveur Marvin Gorgas, venu en aide à son prédécesseur, a été incapable de stopper le festival offensif des Miners. Il a été chassé après avoir fait face à six frappeurs. Il a accordé deux simples, un but sur balles et causé une erreur, ce qui a permis à Sussex County de marquer à trois reprises.

«On était en contrôle dans la première moitié du match, mais le momentum a totalement changé l’instant d’une manche. On a été témoins du retour des mauvais jeux en défensive et on a eu des difficultés flagrantes sur la butte. C’est dommage parce qu’on a bien joué, excepté une manche...», a précisé le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini.

Changement de poste pour Molleken

C’était la première fois que Dustin Molleken s’installait sur le monticule en tant que partant depuis 2017. Il faisait alors partie des Mud Hens de Toledo dans la Ligue internationale.

Même s’il n’a pas été mauvais, le partant n’a pas connu le départ escompté. Il a concédé deux points lors de la première manche, pendant laquelle il a offert un triple et deux buts sur balles aux hommes de Bobby Jones. Cependant, il a retiré six frappeurs sur des prises et accordé un seul coup sûr dans les trois manches suivantes.

«Il n’a pas connu le match de sa vie, mais on lui fait toujours confiance autant comme partant que comme closer. D’un autre côté, le marqueur a indiqué qu’il avait trois points mérités, alors qu’il n’aurait dû y en avoir qu’un seul», a indiqué Scalabrini.

Après une journée de congé, les Capitales se dirigeront au RCGT Park, mardi soir, pour y affronter Sébastien Boucher et les Champions d’Ottawa une deuxième fois cette année.