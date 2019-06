Mauvaise stratégie pour Sergio Perez

Racing Point a utilisé deux stratégies bien différentes pour le Grand Prix du Canada et malheureusement pour Sergio Perez, il n’a pas bénéficié de la meilleure.

Partant 15e, devant Lance Stroll, le Mexicain a opté pour les pneus médiums. S’arrêtant au 11e tour, il a ensuite été coincé derrière Daniil Kvyat, de Toro Rosso, pour le reste de la course. Pendant ce temps, Stroll s’est forgé un coussin suffisant pour passer devant ses deux rivaux lors de son propre arrêt aux puits.

Perez a ainsi terminé l’épreuve 12e.

«Kvyat était en difficulté devant moi, mais je n’avais que deux tours pour le passer avant de devoir gérer la température des freins, a expliqué Perez, la mine basse. La marge de manœuvre était limitée en raison de la température de la piste.»

Si sa stratégie n’était pas la plus payante, il refuse toutefois de se lamenter. Il insiste pour dire que la décision de choisir deux tactiques différentes était la bonne pour le bien de l’écurie.

«C’est toujours après la course que nous savons quelle est la bonne stratégie. Nous pensions avant la course qu’il fallait utiliser deux stratégies différentes pour maximiser les opportunités. Nous devions tenter quelque chose et ça a payé pour [Stroll]. Nous pouvons être heureux de ces deux points.»

«Je crois que comme équipe, nous avons maximisé le résultat en tenant compte de nos positions de départ. D’avoir une voiture dans les points, c’est bien pour l’équipe. Mais personnellement, c’était une mauvaise journée.»

Étant exclu du top 10, Perez a perdu une place au classement des pilotes. Ses 13 points lui confèrent le 10e rang. Auteur d’une sixième position, Daniel Ricciardo (Renault) l’a devancé.

Stroll est quant à lui 16e avec six points. Chez les constructeurs, l’excellente récolte de 14 points de Renault a fait grimper la marque au losange au cinquième échelon, neuf points devant Racing Point.