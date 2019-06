Omnium canadien: un retentissant succès

HAMILTON | Au Championnat des joueurs du circuit de la PGA à Sawgrass l’an dernier, Laurence Applebaum avait annoncé au Journal qu’il visait à créer le plus grand événement avec l’Omnium canadien. Il a tenu parole.

Dimanche, le chef de la direction a annoncé que le tournoi national masculin a fracassé tous les records. Exactement 13 mois après sa révélation.

Avant même de comptabiliser les chiffres de la ronde finale, l’événement a enregistré une hausse d’affluence de 65 % alors qu’environ 120 000 spectateurs ont franchi les portes du club de golf d’Hamilton lors des quatre rondes de l’Omnium canadien.

Photo courtoisie Laurence Applebaum

Chef de la direction de Golf Canada

« Nous avons également vu une augmentation de 300 % dans la vente de billets à l’admission générale. Les ventes corporatives ont augmenté de 200 %. Et finalement, un marqueur très important, les ventes d’alcool ont explosé de 200 % par rapport à l’an dernier, a énuméré Applebaum avec un large sourire.

« Sans même me tromper, je peux dire catégoriquement que c’est le record absolu pour ce tournoi. »

Applebaum, son équipe et ses partenaires ont vraiment concocté une semaine extraordinaire. En plus d’avoir attiré de grandes vedettes du circuit de la PGA comme Rory McIlroy, Brooks Koepka, Justin Thomas et cie, ils ont mis le grappin sur l’un des groupes de musique country de l’année, Florida Georgia Line.

« Trouver notre ADN »

Le band américain a littéralement mis le feu aux planches vendredi soir devant près de 20 000 spectateurs sur la propriété du Hamilton Golf and Country Club.

« C’était vraiment un moment spécial. C’était incroyable. Le circuit de la PGA nous a montré l’objectif avec le Players. Il fallait ensuite trouver notre ADN en y ajoutant un concept canadien. En passant du temps à ce grand tournoi de la PGA, nous avons observé qu’il fallait créer un environnement festif.

« Pour reprendre l’image du golf, nous avons frappé un solide coup de départ cette année, loin et en plein centre de l’allée. Nous ne l’avions jamais fait. Maintenant, il faut frapper le second coup et mettre la balle près du drapeau. Nous avons vu ce que nous pouvions faire. Nous préparerons les prochaines éditions en conséquence. »

Entouré de bon nombre de dirigeants de clubs de golf à travers le Canada durant la semaine, Applebaum a prouvé que Golf Canada livrait la marchandise. L’an prochain, l’événement aura lieu au club de golf St George’s, à Toronto.

Des golfeurs enchantés

Tout au long du week-end, les golfeurs ont répété être agréablement surpris par l’appui des bruyants spectateurs. Dès la première heure, il a régné une atmosphère électrique aux quatre coins du parcours de 6967 verges. Le soleil de plomb et le houblon aidant, pas surprenant que les spectateurs aient fait sentir leur présence.

Avec les succès des Raptors de Toronto en finale de la NBA, on pouvait y entendre des chants tout au long de la journée.

L’une des plus belles marques d’appréciation est venue de McIlroy qui a préféré ajouter l’Omnium canadien à son horaire plutôt que de participer à celui d’Irlande. Il est rapidement devenu un chouchou de la foule.

« C’est incroyable. Les partisans appuient vraiment cet événement. C’est la meilleure atmosphère à laquelle j’ai assisté depuis très longtemps. Aux abords de la patinoire (the rink) au 13e, c’est très plaisant. Je n’ai jamais participé à l’Omnium de Phoenix au stadium course. Mais ici, les organisateurs ont réussi à rester dans les limites du plaisir et des traditions du jeu. »

L’an prochain, la barre est donc placée très haut.